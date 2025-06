Koniec ery w parafii mariackiej. Abp Jędraszewski wygrał z infułatem mariackim

Decyzja o odwołaniu ks. Rasia wywołała spore poruszenie wśród krakowskich katolików. Ogłoszenie o zmianie na stanowisku zarządcy parafii zostało odczytane podczas niedzielnych mszy świętych.

- Pragniemy powiadomić wspólnotę parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Krakowie oraz wszystkich z nią związanych, że ze względu na decyzje władz kościelnych Ksiądz Prałat Dariusz Raś z dniem 10 czerwca 2025 roku przestał pełnić urząd proboszcza tejże parafii. Wyrażając wdzięczność za dotychczasową posługę kapłańską Księdza Prałata w Bazylice Mariackiej polecamy go pamięci modlitewnej wszystkich wiernych oraz współbraci w posłudze - poinformowała parafia mariacka.

Źródłem konfliktu między metropolitą krakowskim a ks. Rasiem są zarzuty o nieprawidłowości w zarządzaniu parafią i jej majątkiem. Abp Jędraszewski już wiosną zeszłego roku wydał dekret o odwołaniu ks. Rasia, jednak duchowny odwołał się od tej decyzji do Watykanu.

Sprawa trafiła do Stolicy Apostolskiej, która początkowo wstrzymała wykonanie dekretu metropolity do czasu dokładnego zbadania sprawy. Po analizie dokumentów i wyjaśnień, Dykasteria ds. Duchowieństwa podtrzymała decyzję abpa Jędraszewskiego, uznając ją za zgodną z prawem kanonicznym. Od decyzji dykasterii można odwołać się do Najwyższego Trybunału Sygnatury Apostolskiej, który jest najwyższą władzą sądowniczą Watykanu.

Ks. Mariusz Słonina nowym administratorem

Nowym administratorem parafii mariackiej został ks. Mariusz Słonina. To dotychczasowy dyrektor Caritas Archidiecezji Krakowskiej i dyrektor Wydziału ds. Charytatywnych Kurii Metropolitalnej w Krakowie. Kapłan posługiwał również w kaplicy św. Teresy od Dzieciątka Jezus przy ul. Goryczkowej w Krakowie. Ks. Słonina jako administrator będzie posiadał wszystkie uprawnienia proboszcza.

