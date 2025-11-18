Jego pacjenci twierdzą, że byli wykorzystywani. Prof. Heitzman przesłuchany przez prokuraturę

Znany psychiatra prof. Janusz Heitzman został przesłuchany przez prokuraturę w charakterze świadka. Tłem dla działań śledczych są doniesienia medialne dotyczące domniemanych nadużyć seksualnych, których profesor miał się dopuszczać wobec swoich pacjentów, w tym osób małoletnich. Psychiatra zaprzecza, by zachowywał się niestosownie.

  • Psychiatra prof. Janusz Heitzman został przesłuchany w charakterze świadka w prokuraturze w Krakowie. Nie postawiono mu żadnych zarzutów.
  • Przesłuchanie ma związek z doniesieniami medialnymi o możliwych nadużyciach seksualnych wobec pacjentów, w tym małoletnich. Profesor Heitzman zaprzecza oskarżeniom.
  • W związku z zarzutami, prof. Heitzman został odwołany z kilku funkcji, m.in. przez ministra zdrowia i ministra sprawiedliwości, a jego członkostwo w komisji RPO zostało zawieszone.

Prof. Janusz Heitzman przesłuchany w prokuraturze. Chodzi o zarzuty dotyczące wykorzystywania pacjentów

W poniedziałek, 17 listopada prof. Janusz Heitzman został przesłuchany w krakowskiej prokuraturze. Jak poinformowała w rozmowie z Polską Agencją Prasową rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej w Krakowie, Oliwia Bożek-Michalec, profesorowi nie postawiono żadnych zarzutów, a jego rola w postępowaniu ogranicza się do statusu świadka. Przesłuchanie jest pokłosiem medialnych publikacji, które rzucają cień na działalność wybitnego specjalisty.

Sprawa wywołała natychmiastową reakcję najważniejszych instytucji w państwie. Jak donosi Wirtualna Polska, prof. Janusz Heitzman został w ostatnich dniach usunięty z zespołu Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego przy Ministerstwie Sprawiedliwości. Rzecznik Praw Obywatelskich zdecydował o zawieszeniu jego członkostwa w Komisji Ekspertów ds. Ochrony Zdrowia Psychicznego. Z kolei minister zdrowia odwołała go z funkcji członka Rady do spraw Zdrowia Psychicznego oraz pełnomocnika resortu do spraw psychiatrii sądowej.

Były pacjent przerywa milczenie. Szokujące doniesienia na temat znanego psychiatry

Pierwsze niepokojące informacje na temat metod leczenia stosowanych przez prof. Heitzmana podała na początku maja „Gazeta Wyborcza”. Niedługo później portal Wirtualna Polska opisał historię jednego z byłych pacjentów psychiatry, który w momencie terapii miał zaledwie 15 lat. Według jego relacji, lekarz miał go zapraszać do swojego domu, proponować nocleg, a nawet częstować alkoholem. Mężczyzna twierdzi, że profesor zachowywał się wobec niego w niestosowny sposób. Sprawa została zgłoszona na policję, jednak prokuratura umorzyła postępowanie, nie dopatrując się znamion wykorzystania małoletniego.

Profesor Janusz Heitzman kategorycznie zaprzeczył wszystkim oskarżeniom. W rozmowie z portalem podkreślał, że nigdy nie zapraszał pacjentów do domu, nie płacił za ich posiłki w restauracjach, a tym bardziej nie proponował alkoholu osobie nieletniej.

Jednocześnie, jak przypomina portal, toczy się inne postępowanie w sprawie relacji profesora z innym pacjentem. Prokurator Oliwia Bożek-Michalec, cytowana przez WP, sprecyzowała, że śledztwo dotyczy „doprowadzenia do innych czynności seksualnych poprzez dotykanie”. Również w tej sprawie na razie nikomu nie przedstawiono zarzutów. 

