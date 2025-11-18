W jednym z oświęcimskich marketów dzielnicowi interweniowali w sprawie 65-letniej kobiety, która usiłowała ukraść artykuły spożywcze z powodu trudnej sytuacji materialnej.

Poruszeni historią kobiety, policjanci poprzestali na pouczeniu, a następnie sami zapłacili za wszystkie produkty, które miała w koszyku.

Zorganizowano zbiórkę dla seniorki. Dary rzeczowe i finansowe dla pani Basi można przekazywać za pośrednictwem oświęcimskiego stowarzyszenia "POKOLENIA".

Policjanci z Oświęcimia pokazali ludzką twarz. Zamiast kary, był wzruszający gest

W jednym z marketów spożywczych w Oświęcimiu seniorka została przyłapana na kradzieży. Kobieta wyznała, że w tym miesiącu zabrakło jej pieniędzy na podstawowe produkty spożywcze, a jej dramat pogłębia fakt, że wkrótce czeka ją pobyt w szpitalu z powodu poważnej choroby. Dzielnicowi, po sprawdzeniu w systemach policyjnych, potwierdzili, że 65-latka nigdy wcześniej nie miała konfliktu z prawem. W tej sytuacji, poruszeni historią kobiety, funkcjonariusze postanowili odstąpić od ukarania mandatem i zastosowali jedynie pouczenie. To jednak nie był koniec.

Policjanci poinformowali seniorkę o możliwości uzyskania wsparcia w Centrum Usług Społecznych w Oświęcimiu, po czym zrobili coś, co zaskoczyło wszystkich. Podeszli do kasy, zapłacili z własnych pieniędzy za wszystkie produkty, które kobieta miała w koszyku, a następnie wręczyli jej zakupy. Wzruszona seniorka podziękowała im za niezwykły gest i zrozumienie.

Jak pomóc 65-letniej pani Basi z Oświęcimia? Ruszyła fala wsparcia dla seniorki

Sprawa trudnej sytuacji życiowej 65-latki została oficjalnie przekazana pracownikom Centrum Usług Społecznych w Oświęcimiu, którzy mają objąć kobietę odpowiednią opieką. Jednak historia pani Basi poruszyła również lokalną społeczność. Stowarzyszenie „POKOLENIA”, działające przy Dziennym Domu Pomocy w Oświęcimiu, zorganizowało zbiórkę na rzecz potrzebującej.

Osoby, które chciałyby wesprzeć seniorkę, mogą przekazywać dla niej produkty spożywcze z długim terminem ważności. Dary można dostarczać do siedziby stowarzyszenia przy ulicy Czecha 8 w Oświęcimiu (tel. 33 841 17 81). Organizatorzy proszą, aby produkty umieszczać w opisanym kartonowym pudełku, co ułatwi ich przekazanie bezpośrednio do rąk pani Basi. Możliwe jest również dołączenie listu ze słowami otuchy.

Uruchomiono także zbiórkę finansową. Wpłat można dokonywać na konto oświęcimskiego stowarzyszenia „POKOLENIA” w banku PEKAO SA na numer rachunku: 09 1240 4155 1111 0010 3032 5602. Konieczne jest dodanie w tytule przelewu dopisku: „Dla Pani Basi”, aby środki trafiły bezpośrednio do potrzebującej. Każda, nawet najmniejsza pomoc, będzie dla niej ogromnym wsparciem w tej dramatycznej sytuacji.

