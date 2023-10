Kamianna. Niewielka wieś w Małopolsce skrywa w sobie prawdziwy skarb

Kamianna to niewielka wieś położona w województwie małopolskim, w powiecie nowosądeckim. Leży w pobliżu drogi wojewódzkiej nr 981, prowadzącej turystów do Krynicy-Zdroju. Niewiele osób wie, że miejscowa ziemia skrywa w sobie prawdziwy skarb w postaci miodu. Jak podaje portal „Krynica.pl”, Kamianna leży na wysokości 50 m n.p.m., pozostając otoczona głównie jodłowymi lasami, co przekłada się na niepowtarzalny mikroklimat. Pierwsze wzmianki o osadzie sięgają jeszcze XVI wieku, a sama wieś niegdyś była zamieszkiwana głównie przez Łemków wysiedlonych po zakończeniu II wojny światowej. Rozkwit Kamiannej przypada na lata 60. i 70. XX wieku. To właśnie wtedy w Kamiannej powstaje m.in. Dom Pszczelarza, gdzie krzyżują się drogi hodowców pszczół z całego świata. Dziś miejsce to słynie przede wszystkim z produkcji miodów służących do apiterapii, czyli wykorzystywania produktów wytwarzanych przez pszczoły w celach leczniczych. Oczywiście nie chodzi tylko o miód, ale także o wosk czy kit. W Kamiannej znajduje się także dawna drewniana cerkiew greckokatolicka z 1805 roku, a także Muzeum Pszczelarstwa. Ta ukryta małopolska wieś wydaje się być doskonałym miejscem na wypoczynek na łonie natury. Kamianną możecie zwiedzić już teraz w galerii, którą dla was przygotowaliśmy.