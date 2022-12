Karetka pogotowia zderzyła się z osobówką. 4 osoby poszkodowane. Jak doszło do kraksy?

Karetka pogotowia zderzyła się z mazdą. 4 osoby poszkodowane

Rano w czwartek, 29 grudnia w Waksmundzie (powiat nowotarski) karetka pogotowia ratunkowego marki Volkswagen zderzyła się z osobową mazdą. W zdarzeniu zostały poszkodowane cztery osoby, które trafiły do szpitala. Z informacji rzeczniczki nowotarskiej policji wynika, że pasażerowie mazdy doznali obrażeń kończyn, natomiast dwie osoby poruszające się ambulansem ucierpiały w mniejszym stopniu. Poszkodowani znajdują się obecnie pod opieką lekarzy i przechodzą bardziej szczegółowe badania, jednak nic nie wskazuje na to, by życie którekolwiek z rannych było zagrożone. W trakcie działań ratowniczych droga w miejscu zdarzenia była całkowicie zablokowana.

Jak doszło do kraksy w Waksmundzie? Wstępne ustalenia policji

Podkom. Dorota Garbacz, rzeczniczka prasowa KPP w Nowym Targu przekazała nam, że w momencie zdarzenia obaj kierowcy byli trzeźwi. Karetka pogotowia ratunkowego nie przewoziła pacjenta i nie korzystała z sygnałów uprzywilejowania. Ze wstępnych ustaleń mundurowych wynika, że do kraksy doprowadził kierowca ambulansu, który wymusił pierwszeństwo przejazdu na osobowej maździe. W miejscu wypadku nie ma już utrudnień dla ruchu.

