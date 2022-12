Szczepanów. Wyszedł z domu ze strasznym zamiarem. Bliscy 44-latka powiadomili policję

Wieczorem we wtorek, 27 grudnia policja otrzymała informację o 44-letnim mężczyźnie, który wyszedł z domu z zamiarem odebrania sobie życia. Członek rodziny zawiadomił mundurowych, że 44-latek znajduje się w bardzo złym stanie psychicznym, stąd konieczne było natychmiastowe rozpoczęcie poszukiwań. Skierowano do nich funkcjonariuszy z Wydziału Kryminalnego komendy policji w Brzesku. W pobliżu dworca dostrzegli oni mężczyznę, którego wygląd odpowiadał rysopisowi osoby poszukiwanej. Podjęli interwencję, a ich spostrzeżenie potwierdziło się. Na miejsce wezwali pogotowie ratunkowe. Pod opieką ratowników medycznych mężczyzna został przewieziony do szpitala. Na szczęście pomoc dotarła na czas i nie doszło do realizacji najczarniejszego scenariusza.

Gdzie szukać pomocy w sytuacjach kryzysowych?

Jeśli znajdujesz się w trudnej sytuacji, przeżywasz kryzys bądź masz myśli samobójcze, zwróć się do dyżurujących psychologów i specjalistów. Gdzie możesz szukać pomocy?

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży: 116 111

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych: 116 123

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 800 121 212

Wsparcie dla osób po stracie bliskich - będących w żałobie: 800 108 108

Tumbo Pomaga - pomoc dzieciom i młodzieży w żałobie: 800 111 123

Strona internetowa pokonackryzys.pl

W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia, koniecznie zadzwoń na numer alarmowy 112.

