Pogrzeb policjantki z Nowego Targu. Katarzyna S. zginęła w wypadku

Katarzyna S., emerytowana policjantka, która zginęła w wypadku, spoczęła w piątek, 7 lipca, na starym cmentarzu w Nowym Targu. Jak informuje "Tygodnik Podhalanki", w kondukcie żałobnym, który przejechał ulicami miasta, wzięło udział m.in. kilkuset motocyklistów - to dlatego, że jazda jednośladem była wielką pasją 51-latki. Kobieta to ofiara wypadku w Lubomierzu pod Limanową, do którego doszło 2 lipca. Policjantka podróżowała maszyną marki Kawasaki razem z 9-letnim synkiem, a za nimi jechał ponadto jej mąż i ojciec dziecka, 42-latek prowadzący BMW. W tym czasie w motocykl Katarzyny S. uderzył kierujący toyotą 60-latek, który według wstępnych ustaleń mundurowych zjechał nagle na przeciwny pas ruchu, znajdując się na łuku drogi. Kobieta zginęła na miejscu, natomiast jej synek został ciężko ranny i trafił do szpitala śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Jak informował "Tygodnik Podhalański", chłopiec odzyskał przytomność we wtorek, 4 lipca. Zmarłą policjantkę pożegnali również koledzy z pracy, przypominając, że do 2017 r. służyła w Wydziale Ruchu Drogowego komendy w Nowym Targu.

Sonda Co jeszcze można zrobić, by wypadków na polskich drogach było mniej? Wprowadzić więcej akcji edukacyjnych, by kierowcy wykazali więcej empatii dla innych na drogach W tej sprawie nic więcej nie można już zrobić - to kwestia naszej mentalności, która prowadzi do łamania przepisów drogowych Jeszcze bardziej zaostrzyć kary Wyłożyć więcej pieniędzy na drogowe inwestycje