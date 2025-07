Dramat pod Krakowem! Kobieta skoczyła z zapory na Stopniu Wodnym Kościuszko

Pod Krakowem doszło do dramatycznego zdarzenia. W środę, 23 lipca około godziny 7:05, na Stopniu Wodnym Kościuszko, kobieta w wieku około 35 lat skoczyła do Wisły z korony stopnia. Szybka reakcja służb ratunkowych i pracowników Wód Polskich pozwoliła uniknąć tragedii. Dyżurni ratownicy natychmiast po otrzymaniu zgłoszenia z Centrum Koordynacji Ratownictwa Wodnego wyruszyli na miejsce zdarzenia, by udzielić pomocy. Dzięki błyskawicznej interwencji, poszkodowana została wyciągnięta z wody i przekazana w ręce służb medycznych. Na miejscu zdarzenia pojawiły się liczne jednostki ratunkowe, w tym Krakowskie Pogotowie Ratunkowe, Małopolska Policja, załoga Kr WOPR, JRG 3 Kraków, OSP Tyniec oraz Ochotnicza Straż Pożarna w Kryspinowie. Kobieta trafiła pod opiekę lekarzy.

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez krakowskie WOPR, działania ratunkowe przebiegły bardzo sprawnie, dzięki profesjonalnej współpracy wszystkich zaangażowanych służb. - Dzięki szybkiej reakcji pracowników Stopnia Wodnego osoba została wyciągnięta z wody, a następnie przekazana służbom ratowniczym – relacjonują "wodniacy".

Krakowskie WOPR podkreśla również, jak ważne są regularne szkolenia z zakresu ratownictwa wodnego. Przypomniano, że rok temu prowadzono szkolenia dla wszystkich pracowników Wody Polskie z terenu Małopolski.

Gdzie szukać pomocy w sytuacjach kryzysowych?

Jeśli znajdujesz się w trudnej sytuacji, przeżywasz kryzys bądź masz myśli samobójcze, zwróć się do dyżurujących psychologów i specjalistów. Gdzie możesz szukać pomocy?

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży: 116 111

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych: 116 123

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 800 121 212

Wsparcie dla osób po stracie bliskich - będących w żałobie: 800 108 108

Tumbo Pomaga - pomoc dzieciom i młodzieży w żałobie: 800 111 123

Strona internetowa pokonackryzys.pl

W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia, koniecznie zadzwoń na numer alarmowy 112.