Kolejka na Kasprowy Wierch będzie nieczynna. Przegląd techniczny przed zimą

Wkrótce zamknięcie kolejki linowej na Kasprowy Wierch. Przejdzie przegląd techniczny

Kolejka linowa na Kasprowy Wierch w Tatrach będzie nieczynna od 30 października do 10 listopada z powodu dorocznego przeglądu technicznego – informują Polskie Koleje Linowe. Turyści będą mogli ponownie wjeżdżać na szczyt od 11 listopada.

- Polskie Koleje Linowe stawiają na bezpieczeństwo, dlatego oprócz codziennych przeglądów technicznych kolei i urządzeń, dodatkowo dwa razy w roku po sezonie letnim jak i zimowym, przeprowadzane są prace serwisowe i konserwacyjne. Te przeglądy wiążą się z czasowym przestojem kolejek – przekazała PAP rzeczniczka PKL Marta Grzywa.

Podobne przeglądy kolejek trwają na Górze Żar w Międzybrodziu Żywieckim oraz na Gubałówce – te kolejki ruszą od 1 listopada. Prace serwisowe trwają też w ośrodku PKL Solina – tam kolejka linowa nad zalewem ruszy 11 listopada.

Kolejka na Górę Parkową w Krynicy-Zdroju przegląd przejdzie w dniach od 30 października do 10 listopada, a do 1 grudnia będą prowadzone prace serwisowe kolejki na Jaworzynę Krynicką. Kolejka na Palenicę w Szczawnicy przegląd przejdzie w dniach od 6 od 17 listopada, a na Mosornym Groniu od 14 listopada do 30 listopada.

