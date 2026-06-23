Koniec z tłumami pod Tatrami. To małopolskie miasteczko zostanie hitem lata

Górskie kurorty tracą na rzecz mniejszych miast. Wakacje 2026 należą do Szczawnicy

Przez długi czas polskie góry kojarzyły się jednoznacznie z wypoczynkiem w Zakopanem. To właśnie tam w niemal każdy weekend i sezon letni ciągnęły niewyobrażalne rzesze urlopowiczów, czyniąc z miasta pod Giewontem turystyczną mekkę. Jednak ogromna popularność przyniosła też negatywne skutki: potwornie zatłoczone szlaki, kosmiczne ceny i wszechobecna komercja zaczęły skutecznie odstraszać miłośników natury. W związku z tym turyści zaczęli spoglądać w stronę innych lokalizacji. Coraz większe uznanie zdobywa Szczawnica, kusząca bardziej intymną atmosferą i gwarantująca błogi relaks z dala od gwaru.

Urokliwe Pieniny wygrywają ze zgiełkiem na Krupówkach

Obecnie można zaobserwować wyraźne zmiany w upodobaniach urlopowiczów wybierających się na południe kraju. Zauważalna część z nich omija głośne, ogromne kurorty, preferując mniejsze osady, w których da się naprawdę zresetować umysł. Szczawnica jest doskonałą odpowiedzią na te potrzeby:

jest usytuowana w urokliwej dolinie rzeki Dunajec, gdzie granice wyznaczają pasma Pienin i Beskidu Sądeckiego

szczyci się wieloletnią historią jako miejscowość uzdrowiskowa z niespiesznym tempem funkcjonowania

gwarantuje górskie krajobrazy bez konieczności przepychania się w tłumach.

Umiejętne połączenie naturalnych walorów i zacisznego charakteru powoduje, że ta lokalizacja coraz częściej określana jest mianem wspaniałego zamiennika dla głośnego Zakopanego. Fotografie z tego urokliwego zakątka można obejrzeć w naszej galerii zdjęciowej.

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"Nowe Zakopane" wybrane. Szczawnica zyskuje na popularności

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Największe atrakcje w uzdrowiskowej Szczawnicy

Bez wątpienia jedną z najbardziej spektakularnych atrakcji Szczawnicy jest możliwość podziwiania Przełomu Dunajca, który uchodzi za jeden z najpiękniejszych fragmentów rzek na terenie Polski. Przyjezdni masowo uczestniczą w spływach tratwami, które dają szansę na wspaniały relaks połączony z oglądaniem przepięknych widoków w nieszablonowy sposób.

Kolejnym niezwykle chętnie odwiedzanym miejscem jest wyciąg krzesełkowy na szczyt Palenicy, skąd można zachwycać się widokami na pobliskie Pieniny, stoki Beskidu Sądeckiego, a w pogodne dni widać stamtąd również pasmo Tatr. Dostępne są tam zróżnicowane trasy rowerowe i piesze, w tym te prowadzące na słynne szczyty Trzy Korony oraz Sokolicę, gwarantujące najbardziej znane panoramy w całej okolicy.

Sama miejscowość z powodzeniem utrzymała swój sanatoryjny charakter. Turyści mogą tam korzystać z punktów czerpania wód leczniczych, przespacerować się zabytkowym deptakiem i chłonąć relaksującą aurę, co zdecydowanie odróżnia to miasto od innych, przeludnionych ośrodków wczasowych.