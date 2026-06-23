Od chłopaka z „Fuksa” do jednego z najbardziej rozpoznawalnych aktorów w Polsce. Tak zmieniał się Maciej Stuhr

Od uroczego chłopaka, który rozbawiał Polskę w kultowych komediach, po dojrzałego mężczyznę o przenikliwym spojrzeniu, wcielającego się w najtrudniejsze role dramatyczne. Metamorfoza Macieja Stuhra to jedna z najbardziej fascynujących podróży w polskim show-biznesie. Zmieniały się fryzury, stylizacje i rysy twarzy, a wraz z nimi ewoluował jego aktorski wizerunek.

Pamiętacie go jako Kubę Brennera z filmu "Chłopaki nie płaczą"? Ten nonszalancki uśmiech i młodzieńczy luz na lata stały się jego wizytówką. Dziś to aktor, który nie boi się pokazać zmarszczek i siwizny, by dodać swoim postaciom głębi i autentyzmu. Jak wyglądała ta przemiana krok po kroku? Nasza galeria to prawdziwa podróż w czasie.

Maciej Stuhr w szczerym wyznaniu o córce

Zanim został gwiazdą, musiał udowodnić swoją wartość. Tak wyglądały początki Macieja Stuhra

Choć na ekranie zadebiutował już jako nastolatek u samego Krzysztofa Kieślowskiego w "Dekalogu X", jego droga na szczyt nie była usłana różami. Maciej Stuhr od początku musiał mierzyć się z legendą ojca, Jerzego Stuhra. Zamiast iść na skróty, postawił na własną ścieżkę.

Zanim na dobre podbił kino, jego żywiołem stała się scena kabaretowa. Wraz z kabaretem Po Żarcie zdobywał nagrody i udowadniał, że ma nie tylko talent, ale i niezwykłe poczucie humoru. To właśnie ta lekkość i komediowy timing otworzyły mu drzwi do wielkiej popularności.

Ta rola przyniosła mu ogólnopolską sławę. Widzowie oszaleli na jego punkcie

Przełom tysiącleci należał do niego. Role w "Fuksie", "Chłopakach nie płaczą" i "Poranku kojota" uczyniły z niego idola młodego pokolenia i króla komedii. Ale prawdziwy wstrząs w jego karierze miał dopiero nadejść. Czy jeden film może na zawsze odmienić wizerunek aktora?

Tym momentem była bez wątpienia rola Józefa Kaliny w filmie "Pokłosie" Władysława Pasikowskiego z 2012 roku. To był skok na głęboką wodę. Stuhr porzucił komediową maskę, by zmierzyć się z jednym z najtrudniejszych tematów w polskiej historii. Ta kreacja przyniosła mu Orła i ostatecznie ugruntowała jego pozycję jako aktora wszechstronnego, zdolnego do największych poświęceń.

Nie tylko sukcesy. O tych momentach z życia i kariery Macieja Stuhra mówiła cała Polska

Nigdy nie był typem aktora, który unika trudnych tematów. Wręcz przeciwnie, wielokrotnie udowadniał, że ma odwagę mówić to, co myśli, nawet jeśli cena jest wysoka. Jego wystąpienia podczas gali rozdania Orłów w 2016 i 2018 roku wywołały prawdziwą burzę w mediach i podzieliły opinię publiczną.

Jedni chwalili go za odwagę i inteligencję, inni oskarżali o upolitycznienie gali. Aktor nie pozostał dłużny, publicznie komentując zamieszanie i zapowiadając bojkot Telewizji Polskiej. Jego zaangażowanie w akcje społeczne, wsparcie dla osób LGBT czy pomoc uchodźcom pokazują, że rola obywatela jest dla niego równie ważna, jak ta na ekranie.

Rodzina, miłość i życie z dala od kamer. Tego o Macieju Stuhrze wielu fanów nie wie

Życie Macieja Stuhra to nie tylko blask fleszy i czerwone dywany. Aktor przez lata starał się chronić swoją prywatność, jednak nie zawsze było to możliwe. Jego rozstanie z pierwszą żoną, Samantą Janas, w 2013 roku stał się pożywką dla mediów plotkarskich, z którymi aktor podjął bezkompromisową walkę w sądzie.

Szczęście odnalazł u boku dietetyczki Katarzyny Błażejewskiej, którą poślubił w 2015 roku. Para doczekała się syna Tadeusza, a aktor często podkreśla, jak ważna jest dla niego rodzina. Niedawno, w programie "Autentyczni", zdobył się na poruszające wyznanie dotyczące niepełnosprawności swojej córki Matyldy, czym zaskarbił sobie ogromny szacunek widzów.

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Ile lat kończy Maciej Stuhr w 2026 roku? I jak wygląda dziś?

Maciej Stuhr urodził się 23 czerwca 1975 roku, co oznacza, że w 2026 roku będzie świętował swoje 51. urodziny. Mimo upływu lat wciąż pozostaje jednym z najbardziej rozchwytywanych i cenionych polskich aktorów, a jego kalendarz pęka w szwach od nowych projektów.

Jak bardzo zmienił się od czasów swojego debiutu? Które role najbardziej wpłynęły na jego wizerunek? Przekonajcie się sami. Zapraszamy do obejrzenia naszej wyjątkowej galerii zdjęć, która jest podróżą przez niemal cztery dekady jego niezwykłej kariery.