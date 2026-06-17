Tak zmienił się Michał Żebrowski. Jego metamorfoza zaskakuje

Dziś to dojrzały mężczyzna, ceniony aktor i dyrektor teatru, który z charakterystycznym dla siebie dystansem bawi fanów w mediach społecznościowych. Ale czy pamiętacie go z początków kariery? Wtedy był bożyszczem tłumów, a Polki wzdychały do jego romantycznych ról.

Przez dekady jego wizerunek przeszedł zdumiewającą ewolucję. Od długowłosego amanta w historycznych superprodukcjach, przez kontrowersyjnego bohatera fantasy, aż po eleganckiego lekarza z siwiejącymi włosami. Jak to możliwe, że jeden aktor ma tyle twarzy?

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Od wielkich marzeń do pierwszych ról. Tak zaczynał

Zanim jego twarz zagościła na plakatach w całej Polsce, Michał Żebrowski szlifował swój talent w warszawskiej Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej. Ukończył ją w 1995 roku, wchodząc do świata filmu i teatru z ogromnymi ambicjami. Początki nie od razu zapowiadały status megagwiazdy.

Pojawiał się na deskach teatru i w mniejszych rolach filmowych, ale publiczność czuła, że drzemie w nim niezwykły potencjał. Czekał na jedną, przełomową rolę. Taką, która miała na zawsze odmienić jego życie i karierę.

Jeden moment zmienił wszystko. Rola, która uczyniła go legendą

Ten moment nadszedł w 1999 roku. Kiedy Jerzy Hoffman obsadził go w roli Jana Skrzetuskiego w ekranizacji "Ogniem i mieczem", Polska oszalała. Młody, charyzmatyczny i niezwykle przystojny Żebrowski stał się ucieleśnieniem szlachetnego rycerza i idealnego mężczyzny.

Film okazał się gigantycznym sukcesem, a on z dnia na dzień stał się jednym z najpopularniejszych aktorów w kraju. Ta rola otworzyła mu wszystkie drzwi i na lata zdefiniowała jego wizerunek jako wielkiego amanta polskiego kina.

Wiedźmin, teatr i kontrowersje. Nie bał się trudnych wyzwań

Po oszałamiającym sukcesie nie spoczął na laurach. Wręcz przeciwnie, podjął się roli, która wzbudziła ogromne emocje. W 2001 roku wcielił się w Geralta z Rivii w filmie "Wiedźmin". Produkcja podzieliła krytyków i fanów, ale jego kreacja do dziś jest wspominana z nostalgią.

Kolejnym przełomem było objęcie w 2010 roku dyrekcji warszawskiego Teatru 6. piętro. Udowodnił, że jest nie tylko utalentowanym aktorem, ale także sprawnym menedżerem. Do tego doszła ikoniczna rola profesora Falkowicza w serialu "Na dobre i na złe", która pokazała jego zupełnie inne, bardziej złożone oblicze.

Kulisy życia prywatnego. Zawsze chronił to, co najważniejsze

Choć jego kariera rozwijała się w blasku fleszy, życie prywatne starał się trzymać z dala od mediów. W 2009 roku poślubił młodszą o 15 lat Aleksandrę Adamczyk, a ich związek od początku budził zainteresowanie.

Z czasem udowodnili, że łączy ich prawdziwe uczucie. Dziś są rodzicami gromadki dzieci, a aktor chętnie dzieli się w sieci zabawnymi scenkami z życia rodzinnego, pokazując, że ma do siebie ogromny dystans.

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