— Bardzo byśmy chcieli, aby psiaki grzały pupki w domkach, ale nie w taki sposób. Masowe wydawanie psiaków do domów, na szybko, bez żadnej weryfikacji przeczyłoby temu, co staramy się robić przez okrągły rok, czyli wydawaniu psiaków osobom świadomym swojej decyzji i przygotowanym na przyjęcie psa do swojego życia — przekazało Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Chorzowie. — Chętnie współpracujemy z domami tymczasowymi dla tych najbardziej potrzebujących zwierząt, ale tylko wtedy, kiedy opiekują się one zwierzakiem do czasu znalezienia mu domku stałego, tak by nie wracał już do schroniska. Prócz tego, że psy są zabezpieczone przed chłodem i być może część z nich znajdzie stały dom, niestety nie widzimy zalet tego typu akcji. Brzydko mówiąc "przerzucanie" psów między ciepłymi domami, a i tak całą zimą zimnym schroniskiem nie jest dobre dla psychiki oraz stanu fizycznego tych zwierząt — dodano.