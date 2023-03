Kraków. Spłonęła drewniana altana na budynku mieszkalnym. Właściciel został poparzony

Kraków. Pożar drewnianej altany na ul. Krowoderskiej. Poparzony mężczyzna trafił do szpitala

Rano we wtorek, 14 marca na dachu budynku mieszkalnego przy ul. Krowoderskiej w Krakowie wybuchł pożar drewnianej altany. Jak podaje Radio ESKA, w zdarzeniu został poparzony właściciel, który próbował gasić płomienie. Poszkodowany został przetransportowany do szpitala. W tym przypadku nie była konieczna ewakuacja, jednak spalona altana nie nadaje się już do użytku i zostanie rozebrana. Na miejscu oprócz strażaków, pracują też policjanci oraz przedstawiciele nadzoru budowlanego. Wyjaśniają oni okoliczności zdarzenia. Na obecną chwilę przyczyna zaprószenia ognia nie została jeszcze określona. - Przed godz. 8.00 otrzymaliśmy zgłoszenie o pożarze drewnianej altany na szczycie trzypoziomowego budynku w Krakowie na ul. Krowoderskiej 52. W wyniku tego pożaru jedna osoba została ranna. Był to właściciel próbujący ugasić pożar. Został przekazany zespołowi ratownictwa medycznego. Źródło pożaru zostało zlokalizowane. Trwają prace rozbiórkowe. Na miejscu pracuje siedem zastępów straży pożarnej, łącznie 20 strażaków - przekazał Radiu ESKA st. asp. Hubert Ciepły, rzecznik prasowy KW PSP w Krakowie.

