Kraków szykuje nową świąteczną iluminację. Gotyk pod Wawelem

Zarząd Dróg Miasta Krakowa powierzył stworzenie zimowej oprawy miasta spółce Multidekor SA.

Głównym motywem wizualnym stanie się gotyckie dziedzictwo miasta, z nawiązaniami do ołtarza Wita Stwosza oraz detali z Bazyliki Mariackiej, gdzie chłodny błękit spotka się z ciepłym złotem.

Świetlne ozdoby rozbłysną między innymi w rejonie Rynku Głównego, Placu Centralnego, na krakowskich Plantach oraz na czterech mostach (Powstańców Śląskich, Dębnickim, Zwierzynieckim i Wandy).

W sercu miasta zagości 15-metrowe drzewko bożonarodzeniowe, którego stylistyka będzie współgrać z resztą świetlnych instalacji.

Zarząd Dróg Miasta Krakowa wybrał wykonawcę iluminacji

Za zorganizowanie przedsięwzięcia odpowiada Zarząd Dróg Miasta Krakowa, który po ocenie spływających propozycji wyłonił ostatecznego zwycięzcę postępowania. Najbardziej opłacalną ofertę przedstawiło przedsiębiorstwo Multidekor SA. Nowa umowa z firmą będzie obowiązywać podczas sezonów zimowych w okresie od 2026 do 2029 roku.

Tym razem koncepcja projektantów opiera się na historycznym dziedzictwie dawnej stolicy. Głównym tematem krakowskich dekoracji świetlnych będzie lokalny gotyk. Świetlne konstrukcje bezpośrednio nawiążą do elementów architektonicznych zlokalizowanych na terenie Bazyliki Mariackiej, takich jak roślinne fryzy, pinakle, maswerki czy samo prezbiterium. Twórcy iluminacji czerpali również z unikalnych snycerskich zdobień, które można podziwiać na ołtarzu głównym autorstwa Wita Stwosza.

Wizualny charakter projektu połączy historyczne tradycje ze współczesnym wzornictwem. Ozdoby mają imponować nie tylko po zapadnięciu zmroku, lecz także za dnia, stanowiąc integralny element miejskiej przestrzeni. Paleta barw zostanie oparta na zestawieniu eleganckiego, chłodnego błękitu z przytulnym, ciepłym blaskiem złota. Taki mocny kontrast ma stworzyć w mieście unikalną, bożonarodzeniową aurę oraz wyjątkową elegancję. W przestrzeni publicznej pojawią się konstrukcje świetlne przypominające liście, gwiaździste sklepienia oraz gotyckie ornamenty.

Gdzie zlokalizowane zostaną nowe dekoracje świąteczne w Krakowie?

Przedstawiciele krakowskiego magistratu zaznaczają, że bardzo zależy im na stworzeniu świątecznej atmosfery dla jak największej liczby osób. Z tego właśnie powodu bożonarodzeniowe ozdoby wyjdą daleko poza ścisłe centrum miasta. Świecące łańcuchy, trójwymiarowe figury przestrzenne oraz rozświetlone drzewa pojawią się w wielu innych krakowskich dzielnicach.

Zjawiskowe iluminacje będzie można podziwiać między innymi w sąsiedztwie Rynku Głównego, na Placu Centralnym im. Ronalda Reagana, na Rondzie Matecznego oraz na czterech kluczowych krakowskich przeprawach: moście Dębnickim, Zwierzynieckim, Wandy i Powstańców Śląskich. Świąteczny blask zyska również estakada zlokalizowana w ciągu Alei 29 Listopada.

Zgodnie z wieloletnim zwyczajem, najważniejszym miejscem na świątecznej mapie Krakowa pozostanie Rynek Główny. To tam zostanie ustawione żywe, około 15-metrowe drzewko, ozdobione imponującymi łańcuchami i elementami pasującymi do gotyckiej koncepcji przewodniej. Analogiczne, klimatyczne akcenty świetlne rozjaśnią również Plac Szczepański, Plac Wolnica, Rondo Grunwaldzkie, Rondo Mogilskie, krakowskie Planty oraz urokliwą ulicę Sienną.

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