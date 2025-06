Kraków: Tragedia na Zakrzówku. Miał zaledwie 19 lat. Ten skok do wody był jego ostatnim

Tragedia na Zakrzówku w Krakowie. Nie żyje 19-latek

Informacje o dramacie, który rozegrał się poza kąpieliskiem potwierdzają policjanci ze stolicy Małopolski. Nie żyje 19-letni mężczyzna z województwa podkarpackiego. Ofiara skoczyła do wody z wysokości ok. 15 metrów. Niestety, nastolatek nie zdołał wypłynąć na powierzchnię. Zaalarmowane przez świadków służby robiły wszystko, co w ich mocy.

- Na miejsce udali się policjanci z komisariatu wodnego oraz funkcjonariusze straży pożarnej. Prowadzono działania ratunkowe w trakcie których mężczyzna został wyciągnięty na brzeg. Niestety, mimo reanimacji prowadzonej prze załogę pogotowia ratunkowego życia tego mężczyzny nie udało się uratować - poinformował kom. Piotr Szpiech, oficer prasowy KMP w Krakowie, cytowany przez ESKA Kraków News.

Postępowanie w tej sprawie toczy się pod nadzorem prokuratury. Śledczy muszą ustalić wszystkie okoliczności tragedii. Ciało mężczyzny przetransportowano do zakładu medycyny sądowej. Rodzinie i bliskim zmarłego składamy wyrazy współczucia. Przy tej okazji kierujemy apel o ostrożność do wszystkich czytelników.

- Nie skacz do wody w miejscach nieznanych, gdy nie wiesz jaka jest głębokość wody i jak ukształtowane jest dno. Może się to skończyć śmiercią lub kalectwem! Absolutnie zabronione są w takich miejscach skoki na tzw. główkę. Pamiętaj też, żeby nie popychać innych kąpiących się i wypoczywających - czytamy na stronie PSP.

Źródło: ESKA Kraków News

