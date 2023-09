Ważne zmiany w Dolinie Kościeliskiej. Jaskinia Mroźna już czynna. To zaskoczy turystów!

Tegoroczne wakacje upłynęły pod znakiem słońca i wysokich temperatur, tylko od czasu do czasu spokój zakłócały lokalne burze. To świetna wiadomość dla wszystkich, którzy w tym roku postawili na urlop w Polsce. Najpopularniejsze miejscowości turystyczne przeżyły prawdziwe oblężenie — tłoczno było zarówno w nadmorskich miejscowościach jak i na tatrzańskich szlakach. Jednak planując wakacje coraz częściej nie bierzemy pod uwagę jedynie tego, co w danym miejscu można zwiedzić, a jakie ceny obowiązują w danym miejscu.

Zakopane czy Jastarnia? Gdzie w tym roku było drożej?

Popularność ma swoją cenę, co widać w miejscowościach szczególnie obleganych przez turystów podczas wakacji. Wiążą się z tym nie tylko tłumy na plażach czy na górskich szlakach, ale także wyższe ceny. A czy w Zakopanem jest drogo? Amatorzy wędrówek po górskich szlakach często zwracali uwagę, że w tym roku ceny za popularne atrakcje turystyczne, typu spływ Dunajcem bądź wjazd kolejką na Kasprowy Wierch może dla niektórych być poza zasięgiem. Jednak wysokie ceny to nie tylko domena Tatr. Także nad morzem ceny mogą być wyższe niż byśmy tego chcieli, planując urlop. Jastarnia na tle innych nadmorskich miejscowości wyróżnia się pięknymi, czystymi plażami i bogatą ofertą dla rodzin z dziećmi. Fani historii będą mogli zwiedzić świetnie zachowane elementy architektury kaszubskiej, a później skosztować świeżej ryby.

Zarówno Zakopane, jak i Jastarnia posiadają wiele zalet, które sprawią, że wakacje w tym miejscu z pewnością będą zaliczone do udanych. Dla osób, które zastawiają się, czy taniej będzie spędzić urlop nad Morzem Bałtyckim, czy w Tatrach przygotowaliśmy zestawienie, w którym porównacie ceny za podstawowe produkty i lokalne przysmaki w restauracji. Gdzie jest drożej? Sprawdźcie już teraz w naszej galerii.

Nad Bałtykiem czy w Tatrach? Gdzie w te wakacje było drożej? Porównujemy ceny z Zakopanego i Jastarni: