4 grudnia 2025 roku Rolls-Royce otworzy w Krakowie swoje Global Capability Centre. Będzie to europejska baza koncernu dla takich działów jak finanse, HR czy analiza danych.

Centrum zlokalizowane w Unity Tower zatrudnia już 120 specjalistów. Firma rozważa także uruchomienie w Polsce produkcji komponentów do silników i systemów napędowych.

Inwestycja ma strategiczne znaczenie dla polskiego sektora obronnego, energetycznego i lotniczego. Otwiera też drogę do współpracy polskich firm i uczelni z globalnym koncernem technologicznym.

Rolls-Royce otwiera w Krakowie centrum usług biznesowych

Kraków znów atrakcyjny dla korporacji? Już w czwartek, 4 grudnia swoje centrum usług biznesowych otwiera Rolls-Royce. Centrum w Krakowie stanie się europejską bazą dla kluczowych działów, takich jak finanse, zaopatrzenie, zasoby ludzkie, a także zaawansowane analizy danych i zarządzanie projektami. Firma już teraz zapowiada dynamiczny rozwój zespołu, co jest doskonałą wiadomością dla lokalnego rynku pracy.

- To ważny sygnał dla naszego regionu i dowód na to, że nasze miasto jest naturalnym miejscem rozwoju dla globalnych firm technologicznych - ocenia Stanisław Mazur, zastępca prezydenta Krakowa.

Centrum firmy Rolls-Royce będzie się mieściło w Unity Tower.

Rolls-Royce ma w Polsce ambitne plany produkcyjne

Jak informuje Puls Biznesu, Rolls-Royce bardzo poważnie analizuje możliwość uruchomienia w Polsce produkcji komponentów do silników Diesla oraz kompletnych systemów napędowych. Taki scenariusz oznaczałby prawdziwy przełom i szansę na wejście polskich przedsiębiorstw do międzynarodowego łańcucha dostaw koncernu.

Inwestycja ma również kluczowe znaczenie dla sektorów o najwyższym priorytecie dla bezpieczeństwa państwa. Mowa tu o przemyśle obronnym, lotniczym oraz energetyce. Szczególnie interesujący jest kontekst przyszłego rozwoju technologii małych reaktorów jądrowych (SMR). Polska, określana w materiałach jako „fast follower” (szybki naśladowca), może czerpać z doświadczeń Wielkiej Brytanii i Czech w tym obszarze, co w perspektywie najbliższych lat znacząco wzmocniłoby naszą odporność energetyczną.

To także ogromna szansa dla naszych przedsiębiorstw, uczelni i instytucji badawczych na bliższą współpracę z jednym z najważniejszych koncernów technologicznych świata.

