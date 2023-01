Krakowianie nadal mają sposób na tę grę Lotto! Znowu padła główna wygrana

Katował ją i gwałcił, zabiła go nożem. Karolina P. nie pójdzie do więzienia

W Krakowie znowu padła główna wygrana w Mini Lotto. Zgarnął prawie 160 tysięcy

Mini Lotto to wyjątkowo szczęśliwa dla krakowian gra losowa. W grudniu zeszłego roku w mieście w przeciągu dwóch dni padły dwie główne wygrane w Mini Lotto, a początek nowego roku jest równie udany. Tym razem szczęśliwiec, który zwycięski los kupił przy ul. Kalwaryjskiej zgarnął 158 881 złotych. Wygrana byłaby jeszcze bardziej okazała, ale krakowianin musiał się nią podzielić z graczem z Poznania, który również poprawnie wytypował pięć liczb: 5, 8, 24, 27, 32. Nie była to jedyna w ostatnich dniach pokaźna wygrana w Małopolsce. Wczoraj (18 stycznia) w Liszkach (powiat krakowski) padła wygrana w Zdrapce warta 150 tysięcy złotych. Z kolei we wtorek (17 stycznia) w Woli Rzędzińskiej (powiat tarnowski) graczowi dopisało szczęście w Multi Multi Plus, dzięki czemu na jego konto trafi 130 tysięcy złotych.

Jak grać w Mini Lotto?

Pojedynczy zakład w Mini Lotto kosztuje zaledwie 1,5 zł. Gracz może skreślić liczby samodzielnie lub zdać się całkowicie na los i wybrać metodę na "chybił-trafił". Główną wygraną zdobywa się w przypadku poprawnego wytypowania 5 z 42 liczb. Jeśli tej sztuki dokona kilku graczy, główna wygrana jest dzielona pomiędzy nich. Losowania Mini Lotto odbywają się codziennie o godz. 21.50. Do tej pory krakowskim rekordem w Mini Lotto jest wygrana z 10 listopada zeszłego roku. Wówczas gracz, który trafił "piątkę" zdobył 375 686 zł.

Sonda Wygrałeś kiedyś w LOTTO? Tak Nie