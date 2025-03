Zgodnie z przewidywaniami to Monika Piątkowska zwyciężyła w wyborach uzupełaniających do Senatu w Krakowie. Kandydatka Koalicji Obywatelskiej zdobyła 50,14 proc. wskazań wyborców. W walce o miejsce w Izbie Wyższej polskiego parlamentu pokonała troje rywali: Mateusza Małodzińskiego (Dla Krakowa) - 31,41 proc., Adama Berkowicza (Konfederacja) - 10,47 proc. oraz Ewę Sładek (Razem) - 7,98 proc. Piątkowska wygrała we wszystkich dzielnicach Krakowa wchodzących w skład okręgu nr 33 do Senatu. Najmniejszą różnicę między nią a Mateuszem Małodzińskim odnotowano w Bieżanowie-Prokocimiu (około 5 pkt proc.). Z kolei najlepsze wyniki kandydatka KO uzyskała w zachodniej części Krakowa, zwłaszcza w dzielnicach: Zwierzyniec, Bronowice i Dębniki. Frekwencja w wyborach uzupełniających wyniosła 16,52 proc.

Niedzielne wybory odbyły się w związku z rezygnacją z mandatu senatorskiego przez Bogdana Klicha, który wybrał karierę w dyplomacji i został chargé d’affaires Ambasady RP w Waszyngtonie. W wyborach przeprowadzonych jesienią 2023 r. w okręgu senackim nr 33 było tylko dwóch kandydatów. Klich zdobył wówczas 70,90 proc. a Mateusz Małodziński 29,10 proc.

Kim jest Monika Piątkowska?

Piątkowska urodziła się 18 sierpnia 1974 r. w Zakopanem. Uczęszczała do I LO Seweryna Goszczyńskiego w Nowym Targu. Od czasów studiów związana z Krakowem, gdzie ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz studia podyplomowe z zakresu zarządzania i marketingu. W 2007 r. była stypendystką Międzynarodowego Programu Wizyt Liderskich Departamentu Stanu USA.

Sztab wyborczy Piątkowskiej w notce biograficznej przesłanej PAP podał, że nowa parlamentarzystka z pasji jest strategiem. Przez niemal dekadę miała wpływ na rozwój Krakowa. W latach 2003–2012 pełniła funkcję dyrektora Wydziału Strategii i Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Krakowa, gdzie współtworzyła Strategię Rozwoju Krakowa oraz Wieloletni Plan Inwestycyjny. Była odpowiedzialna za działania związane z rewitalizacją miasta i promocją gospodarczą. Inicjowała projekty takie jak KRK2B (Kraków to Business) oraz kampanię "Efektywni – Kraków stawia na talenty".

Utworzyła również Centrum Obsługi Inwestorów oraz Referat ds. Komunikacji Społecznej w krakowskim magistracie. Od 2009 r. pełniła funkcję pełnomocnika prezydenta miasta Krakowa ds. marki Kraków i odpowiadała za kształtowanie wizerunku miasta i zarządzanie jego marką.

W 2012 r. u objęła stanowisko dyrektora Departamentu Komunikacji Społecznej w Ministerstwie Gospodarki oraz rzecznika prasowego ministra. Następnie, w latach 2013–2015, pracowała w Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych, nadzorując komunikację oraz realizację Programu Promocji Gospodarczej Polski Wschodniej.

Monika Piątkowska w życiu prywatnym jest – jak sama mówi – spełnioną żoną i mamą 18-latka. Miłośniczka zwierząt, opiekunka husky’ego i beagle’a, ceni rodzinne ciepło i aktywny styl życia.

W Senacie chciałaby zasiadać w komisjach: Gospodarki Narodowej i Innowacyjności, w Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz w Komisji Ustawodawczej.

