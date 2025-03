i Autor: H.S

Wybory 2025

W niedzielę krakowianie pójdą do urn. Startuje czworo kandydatów. Kto może głosować?

Wybory prezydenckie to niejedyne w tym roku wybory w Krakowie. Już w najbliższą niedzielę (16 marca) odbędą się wybory uzupełniające do Senatu w okręgu nr 33. Konieczne jest bowiem uzupełnienie wakatu powstałego po rezygnacji z mandatu przez Bogdana Klicha, który wybrał karierę w dyplomacji. Zastąpić chce go czworo kandydatów. W tych wyborach nie każdy krakowianin będzie mógł zagłosować!