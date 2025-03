Nowe dane Głównego Urzędu Statystycznego dotyczące zarobków w Małopolsce są pozytywne dla pracowników. Średnia pensja w województwie wynosi 8796,47 zł brutto i wzrosła o 10,8 proc. w ujęciu rok do roku. To więcej niż wynosi średnioroczna inflacja, co oznacza, że mamy do czynienia z realnym wzrostem płac. Równocześnie trzeba pamiętać, że GUS podaje dane obejmujące sektor przedsiębiorstw. Są to firmy zatrudniające co najmniej 10 osób i działające w konkretnych branżach. Tymczasem często to najmniejsze firmy najsłabiej płacą swoim pracownikom i ujęcie ich w zestawieniu pomniejszyłoby średnią.

Według GUS wzrost przeciętnych wynagrodzeń odnotowano we wszystkich badanych sekcjach, w tym zwłaszcza w budownictwie (o 18,0 proc.), transporcie i gospodarce magazynowej (o 12,2 proc.) oraz zakwaterowaniu i gastronomii (o 11,9 proc.). To nie przypadek, ponieważ właśnie w tych branżach pracownicy są najmocniej poszukiwani. Równocześnie gastronomia, mimo wzrostu płac i tak znajduje się na końcu zestawienia zarobków. Średnio pracownik w tej branży może liczyć tylko na 6090 zł brutto miesięcznie.

Najwięcej w Małopolsce zarabia się natomiast w branży sklasyfikowanej przez GUS jako "informacja i komunikacja". Zalicza się do niej między innymi programistów. Przedstawiciele tej branży w Małopolsce średnio zarabiają aż 15073 zł brutto miesięcznie. To o ponad 70 proc. więcej niż wynosi małopolska średnia dla wszystkich branż badanych przez GUS.

W której branży zarabia się najlepiej w Małopolsce? Zestawienie

Przemysł 7971,45 zł brutto

Budownictwo 7760,74 zł brutto

Handel; naprawa pojazdów samochodowych 7412,27 zł brutto

Transport i gospodarka magazynowa 7426,97 zł brutto

Zakwaterowanie i gastronomia 6090,64 zł brutto

Informacja i komunikacja 15073,13 zł brutto

Obsługa rynku nieruchomości 7798,58 zł brutto

Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 11792,86 zł brutto

Administrowanie i działalność wspierająca 7666,90 zł brutto

