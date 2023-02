Krakowianka paliła w piecu płytami meblowymi. Sąsiedzi zobaczyli czarny dym z komina

Kraków. Kobieta nie przejmowała się smogiem. Sąsiedzi poskarżyli się na czarny dym z komina

We wtorek, 7 lutego w Krakowie obowiązywało ostrzeżenie drugiego stopnia przed zanieczyszczeniem powietrza. Smogiem nie przejęła się jednak mieszkanka ul. Sołtysowskiej, która w piecu paliła płyty meblowe. Na gorącym uczynku przyłapali ją strażnicy miejscy, zaalarmowani przez sąsiadów. Poinformowali oni mundurowych, że z komina nieruchomości zajmowanej przez kobietę nie po raz pierwszy wydobywa się czarny dym, a w okolicy czuć zapach spalonych śmieci. Gdy funkcjonariusze zjawili się na miejscu, zobaczyli leżące przed wejściem do budynku, pocięte na kawałki fragmenty płyt. Lokatorka przyznała, że to kolejne elementy, które przygotowała do spalenia w piecu. Oświadczyła też, że właściciel nieruchomości nie podjął dotąd żadnych starań, by dostosować system grzewczy do obowiązujących przepisów. Kobieta działała w warunkach recydywy, dlatego strażnicy miejscy nie nałożyli na nią mandatu, tylko skierowali do sądu wniosek o ukaranie emitentki trujących spalin.

W środę, 8 lutego w Krakowie obowiązuje ostrzeżenie pierwszego stopnia o zanieczyszczeniu powietrza ze względu na ryzyko przekroczenia dopuszczalnego poziomu pyłu PM10.

Uchwała antysmogowa w Krakowie

Zakaz stosowania paliw stałych w Krakowie został wprowadzony uchwałą Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 15 stycznia 2016 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze Gminy Miejskiej Kraków ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw. Od 1 września 2019 roku w instalacjach grzewczych dopuszczone jest stosowanie wyłącznie paliw gazowych tj. gazu ziemnego wysokometanowego, zaazotowanego lub lekkiego oleju opałowego.

