Krwawe starcie kierowców w centrum Krakowa. Taksówkarz raniony w szyję!

Do zdarzenia doszło w środę, 22 marca, w południe, na postoju TAXI na ul. Jagiellońskiej. Jak informują świadkowie, na postój podjechał pojazd należący do firmy przewozowej popularnej aplikacji, następnie kierowca wysiadł i podszedł do jednej z taksówek. Między nim i taksówkarzem doszło do awantury i rękoczynów. Kierowca toyoty miał wyciągnąć ostre narzędzie i ranić taksówkarza. W jego obronie stanął inny taksówkarz, który użył gazu łzawiącego.

Na miejscu pojawiła się policja. Na szczęście, mimo użycia ostrego narzędzia, rana na szyi zaatakowanego taksówkarza okazała się niegroźna. Nie była potrzebna pomoc medyczna.

Skłóceni mężczyźni zgodnie oświadczyli, że nie będą zgłaszać sprawy na policję.

Incydent na postoju taksówek to pokłosie trwającego od lat konfliktu między licencjonowanymi taksówkarzami i przewoźników "na aplikację". Między nimi nieustannie toczy się walka o klienta, która często skutkuje nieprzyjemnymi sytuacjami.

