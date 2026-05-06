W Krzeszowicach 23-latek został zatrzymany za usiłowanie zabójstwa swojego znajomego.

Do zdarzenia doszło w nocy z 2 na 3 maja podczas imprezy, gdzie sprawca oddał strzał z broni palnej w klatkę piersiową pokrzywdzonego po kłótni o dziewczynę.

Poszkodowany trafił do szpitala z obrażeniami zagrażającymi życiu, a sprawca został tymczasowo aresztowany na trzy miesiące.

Zbrodnia w Krzeszowicach. Kłótnia o dziewczynę i postrzał w klatkę piersiową

W nocy z 2 na 3 maja w jednym z domów na terenie Krzeszowic odbywała się impreza w postaci spotkania przy grillu. Niestety, sielankowa atmosfera szybko przerodziła się w prawdziwy dramat. Jak informuje małopolska policja, grupka młodych mężczyzn, pod wpływem alkoholu, zaczęła się kłócić. Punktem zapalnym okazała się dziewczyna, o którą spierali się dwaj 23-latkowie. Po burzliwej wymianie zdań jeden z nich, uznając, że impreza dobiegła końca, opuścił towarzystwo. Nikt nie spodziewał się, że wróci z tak przerażającym zamiarem.

Po kilku godzinach ciszę nocy przerwał dzwonek domofonu. To właśnie ten sam mężczyzna, który wcześniej opuścił imprezę, postanowił wrócić. Niestety, jego powrót nie miał nic wspólnego z chęcią pojednania. Wszedł do pomieszczenia, w którym nadal bawili się uczestnicy grilla, wyciągnął przedmiot przypominający broń i oddał strzał w kierunku swojego rówieśnika, z którym wcześniej się pokłócił. Postrzelony 23-latek zaczął krwawić z okolic klatki piersiowej. Sprawca, widząc skutki swojego czynu, uciekł z miejsca zdarzenia.

Na miejsce natychmiast wezwano służby. Jako pierwsi dotarli policjanci z Komisariatu Policji w Krzeszowicach, którzy udzielili rannemu pierwszej pomocy. Chwilę później na miejscu pojawiła się karetka pogotowia. Postrzelony 23-latek trafił do szpitala, a jego stan określono jako zagrażający życiu.

Sprawca zatrzymany

Policjanci z Krzeszowic, wspierani przez funkcjonariuszy z Wydziału Kryminalnego i Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Krakowie, rozpoczęli intensywne poszukiwania sprawcy. Ich szybka i skuteczna praca przyniosła rezultaty. Po niespełna dwóch godzinach od zgłoszenia, 23-letni mężczyzna, który oddał strzał, został ustalony i zatrzymany. W chwili zatrzymania miał blisko promil alkoholu w organizmie.

Ani przy sprawcy, ani w miejscu jego zamieszkania nie odnaleziono narzędzia zbrodni. Policjanci ustalili, że mężczyzna celowo ukrył broń, z której strzelał. Dzięki wzmożonym działaniom funkcjonariuszy, broń została ujawniona i zabezpieczona. Teraz trafi ona do badań balistycznych, które pomogą ustalić szczegóły zdarzenia.

23-latek został doprowadzony do prokuratury, gdzie usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa. Sąd zastosował wobec niego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na trzy miesiące. Za popełnione przestępstwo grozi mu od 8 lat pozbawienia wolności, a nawet dożywocie.

