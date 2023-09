Kryzys w krakowskim Kościele. Zabraknie księży? Więcej odeszło niż przyszło

Kryzys w krakowskim Kościele. Tylko jeden kandydat do seminarium, czterech księży odeszło w wakacje

Tak źle nie było od lat. W mediach społecznościowych ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski ujawnił, że do krakowskiego seminarium zgłosił się tylko jeden nowy kandydat na księdza. Tymczasem w wakacje aż czterech księży zrezygnowało z kapłaństwa, co jeszcze bardziej pogarsza sytuację kadrową w archidiecezji. Przypomnijmy, że w 2023 r. święcenia kapłańskie przyjęło siedmiu absolwentów Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Krakowskiej. Jeszcze pięć lat temu liczba nowych księży w Krakowie wynosiła 20. Władze kościelne niejednokrotnie zwracały uwagę, że wpływ na taki stan rzeczy ma ogólna sytuacja demograficzna w Polsce, jednak w przypadku liczby kandydatów do kapłaństwa trudno nie zauważyć, że mamy do czynienia z kryzysem powołań.

- Trzeba docenić abp. Gądeckiego, że podjął tak ważny i bolesny temat odejść z kapłaństwa młodych księży. W archidiecezji krakowskiej też w wakacje odeszło 4 księży, a do seminarium zgłosił się -uwaga!- tylko 1 kandydat. Jednak ze strony abp Jędraszewskiego głucha cisza - napisał na portalu X ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski komentując materiał "Super Expressu" na temat odejść księży w archidiecezji poznańskiej.

