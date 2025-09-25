Kultowy bar kawowy Rio w Krakowie, działający od ponad 60 lat, zostanie zamknięty za kilka dni.

Bar, znajdujący się przy ulicy św. Jana 2, był popularnym miejscem spotkań artystów, takich jak Tadeusz Kantor, Piotr Skrzynecki i Kora Jackowska.

Magistrat informuje, że dotychczasowy charakter tego miejsca zostanie zachowany, do czego będzie zobowiązany przyszły najemca.

Jeszcze tylko przez kilka dni będzie można napić się kawy w kultowym barze Rio, mieszczącym się w ścisłym centrum Krakowa. Magistrat poinformował, że najemca lokalu zdecydował się na zakończenie działalności. Rio będzie działało do wtorku, 30 września.

Decyzja obecnego najemcy o rezygnacji z prowadzenia kawiarni wywołała falę spekulacji na temat przyszłości lokalu. Bar kawowy Rio działał od 1959 roku. To żywa historia Krakowa, której ściany przesiąknięte są atmosferą artystycznych dyskusji i spotkań legend polskiej kultury, takich jak Tadeusz Kantor, Piotr Skrzynecki czy Antoni Kawałko. Oryginalne, awangardowe wnętrze zaprojektowane przez cenionego artystę Leopolda Pędziałka oraz charakterystyczny szyld z pomarańczową filiżanką stały się jednym z symboli miasta.

Co po Rio? Charakter miejsca ma zostać utrzymany

Prezydent Aleksander Miszalski zapewnił, że nowy najemca lokalu będzie zobowiązany do utrzymania jego charakteru. To oznacza między innymi, że będzie musiał zachować dotychczasowy wystrój oraz funkcję kawiarni. Nowy najemca zostanie wyłoniony w trakcie aukcji celowej.

– Jedną z ważniejszych cech Krakowa jest jego unikatowa atmosfera, na którą składają się właśnie takie miejsca jak bar kawowy Rio. Zdecydowałem, że w lokalu przy ul. św. Jana 2 nadal będzie prowadzona kawiarnia z zachowaniem dotychczasowego charakteru tego miejsca – zaznaczył prezydent Krakowa.

