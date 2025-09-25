Kultowy lokal znika z mapy Krakowa. Istniał przez ponad 60 lat

Adrian Teliszewski
Adrian Teliszewski
2025-09-25 8:17

Kultowy bar kawowy Rio, mieszczący się przy ulicy św. Jana 2 w Krakowie, za kilka dni zostanie zamknięty. Lokal istniał przez ponad 60 lat, a gościli w nim między innymi: Tadeusz Kantor, Piotr Skrzynecki czy Kora Jackowska. Magistrat zapewnia, że decyzję o zamknięciu Rio podjął sam przedsiębiorca prowadzący bar, a dotychczasowy charakter tego miejsca zostanie zachowany.

Jedna filiżanka nie wystarczy. Nowe badanie ucieszy miłośników kawy

i

Autor: Getty Images Jedna filiżanka nie wystarczy. Nowe badanie ucieszy miłośników kawy
  • Kultowy bar kawowy Rio w Krakowie, działający od ponad 60 lat, zostanie zamknięty za kilka dni.
  • Bar, znajdujący się przy ulicy św. Jana 2, był popularnym miejscem spotkań artystów, takich jak Tadeusz Kantor, Piotr Skrzynecki i Kora Jackowska.
  • Magistrat informuje, że dotychczasowy charakter tego miejsca zostanie zachowany, do czego będzie zobowiązany przyszły najemca.

To koniec kultowego baru kawowego Rio w Krakowie. Za kilka dni będzie zamknięty

Jeszcze tylko przez kilka dni będzie można napić się kawy w kultowym barze Rio, mieszczącym się w ścisłym centrum Krakowa. Magistrat poinformował, że najemca lokalu zdecydował się na zakończenie działalności. Rio będzie działało do wtorku, 30 września.

Decyzja obecnego najemcy o rezygnacji z prowadzenia kawiarni wywołała falę spekulacji na temat przyszłości lokalu. Bar kawowy Rio działał od 1959 roku. To żywa historia Krakowa, której ściany przesiąknięte są atmosferą artystycznych dyskusji i spotkań legend polskiej kultury, takich jak Tadeusz Kantor, Piotr Skrzynecki czy Antoni Kawałko. Oryginalne, awangardowe wnętrze zaprojektowane przez cenionego artystę Leopolda Pędziałka oraz charakterystyczny szyld z pomarańczową filiżanką stały się jednym z symboli miasta.

Polecany artykuł:

Metro w Krakowie. Znamy trasę! Tyle czasu zajmie podróż z osiedla Kliny na Dwor…

Co po Rio? Charakter miejsca ma zostać utrzymany

Prezydent Aleksander Miszalski zapewnił, że nowy najemca lokalu będzie zobowiązany do utrzymania jego charakteru. To oznacza między innymi, że będzie musiał zachować dotychczasowy wystrój oraz funkcję kawiarni. Nowy najemca zostanie wyłoniony w trakcie aukcji celowej.

Jedną z ważniejszych cech Krakowa jest jego unikatowa atmosfera, na którą składają się właśnie takie miejsca jak bar kawowy Rio. Zdecydowałem, że w lokalu przy ul. św. Jana 2 nadal będzie prowadzona kawiarnia z zachowaniem dotychczasowego charakteru tego miejsca – zaznaczył prezydent Krakowa.

Super Express Google News
Olga Boznańska w Krakowie
Quiz o gwarze krakowskiej. Nie bądź ciućmok i rozwiąż nasz test! Akuratny wynik to 10 punktów
Pytanie 1 z 15
Zaczynamy. Bandzioch - co to za część ciała?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

BAR
PREZYDENT KRAKOWA
KAWIARNIA