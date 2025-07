Lazurowa woda i klify jak z pocztówki. "Polskie Malediwy" zachwycają turystów

Spis treści

Wakacje w Polsce mogą być rajskie

W Polsce nie brakuje miejsc, które potrafią zaskoczyć swoim pięknem, ale są też takie, które dosłownie zapierają dech w piersiach. Jednym z nich jest kąpielisko, które zyskało przydomek "polskich Malediwów" i od kilku sezonów nie schodzi z listy najchętniej odwiedzanych atrakcji letnich. Położone zaledwie kilka kilometrów od centrum Krakowa, oferuje nie tylko krystalicznie czystą, turkusową wodę, ale także nowoczesną infrastrukturę, piękne widoki i niezliczone możliwości wypoczynku. To idealne miejsce zarówno na rodzinny wypad, jak i aktywny dzień na świeżym powietrzu.

"Polskie Malediwy" niedaleko Krakowa

Nie trzeba lecieć tysiące kilometrów, by poczuć klimat tropików. Wystarczy krótka wycieczka z Krakowa, by znaleźć się w miejscu, które zachwyca turkusową wodą, białymi klifami i spokojem natury. To wyjątkowy zakątek, który z roku na rok zyskuje coraz większą popularność wśród mieszkańców Małopolski i turystów z całej Polski. Choć przypomina egzotyczne wyspy, znajduje się w samym sercu kraju. Mowa oczywiście o Zakrzówku, czyli niezwykłym kąpielisku, które wielu nazywa "polskimi Malediwami".

Zakrzówek - krystaliczna woda w kamiennym amfiteatrze

Zakrzówek to sztuczny zbiornik wodny powstały po zalaniu dawnego kamieniołomu wapienia, który znajduje się w dzielnicy Dębniki, zaledwie kilka kilometrów od centrum Krakowa. Woda zawdzięcza swój intensywny turkusowy kolor podłożu wapiennemu, które nadaje temu miejscu niemal bajkowy charakter. Uroku dodają także wysokie klify otaczające kąpielisko, dzięki którym można poczuć się jak na śródziemnomorskim wybrzeżu.

Co ciekawe, Zakrzówek to nie tylko kąpielisko, ale także idealne miejsce na spotkanie rodzinne pełne atrakcji. Cały obszar to ponad 100 hektarów terenów zielonych, z licznymi trasami spacerowymi, punktami widokowymi, miejscami do wspinaczki i basenami.