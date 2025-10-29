Małopolska i Śląsk świętują. Dwie wygrane Eurojackpot jednego dnia!

We wtorek, 28 października, w Polsce padły trzy duże wygrane w Eurojackpot.

Dwie z nich odnotowano w Krakowie i Katowicach.

Zwycięzcom z tych miast do głównej wygranej zabrakło tylko jednej trafionej liczby.

Losowanie Eurojackpot. W Krakowie i Katowicach strzeliły korki od szampana

Wielkie emocje podczas ostatniego losowania Eurojackpot! Choć żaden z graczy w całej Europie nie wytypował poprawnie wszystkich siedmiu liczb, to w Polsce mieliśmy prawdziwy wysyp wysokich wygranych. Jak podaje oficjalny portal Lotto.pl, aż trzy zakłady zawarte w naszym kraju dały prawo do wygranej IV stopnia. Jeden szczęśliwy kupon został nabyty przy ul. Grzegórzeckiej w Krakowie, a drugi przy ul. Paderewskiego w Katowicach. Trzecia wygrana padła natomiast w dolnośląskim Lubaniu.

Każdy z farciarzy wygrał 241 002,60 zł, niestety na ich konta trafi tylko część tej sumy. Nagroda będzie bowiem pomniejszona o podatek, który wynosi 10 procent. Wylosowane liczby to: 3, 4, 22, 45, 50 oraz 9 i 12.

Eurojackpot: Kumulacja wynosiła 100 milionów złotych

Chociaż kwota wygranej robi ogromne wrażenie i bez wątpienia pozwoli na realizację wielu marzeń, trudno nie myśleć o tym, co by było, gdyby… Szczęśliwcom do zdobycia prawdziwej fortuny zabrakło tylko jednej liczby, a kumulacja podczas wtorkowego losowania wynosiła 100 milionów złotych.

Warto przypomnieć, że najwyższa do tej pory wygrana w Eurojackpot w Polsce padła w sierpniu 2022 roku i wyniosła ponad 213 milionów złotych. Niewyobrażalna suma powędrowała do miłośnika gier losowych z powiatu krotoszyńskiego.

Jak grać w Eurojackpot?

Eurojackpot to popularna europejska gra liczbową organizowana w wielu krajach kontynentu.

Pojedynczy zakład kosztuje 12,50 zł.

Typuje się 5 liczb z 50 oraz 2 liczby z 12.

Losowania odbywają się we wtorki i piątki.

Te województwa są najlepsze do życia. Zwycięzca rankingu nie dał szans konkurencji

Sonda Grasz w Eurojackpot? TAK NIE