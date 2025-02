Matura 2025. Wszystko zacznie się wcześniej! To już pewne. Czy to błąd w harmonogramie CKE?

Matura 2025: Do kiedy można złożyć deklarację maturalną? Nie przegap tego terminu!

Zmiany na maturze 2025. Na to rozwiązanie czekały tysiące zdających. Wszystko jasne

Matura 2025: język polski. Rewelacyjna niespodzianka od CKE. Czy to błąd w harmonogramie?

Eurojackpot to najbardziej dochodowa gra loteryjna w Europie. Za poprawne wytypowanie wszystkich liczb wskazanych przez maszynę losującą można zgarnąć nawet ponad 200 milionów złotych. Taka sztuka podczas ostatniego losowania nikomu się nie udała, nie oznacza to jednak, że nikt się nie wzbogacił. Padły cztery wygrane II stopnia i cztery wygrane III stopnia. Wśród szczęśliwców była osoba, która los kupiła na ul. Chemików 1A w Oświęcimiu. Wzięcie udziału w loterii pozwoliło jej wygrać 2 203 289 zł. Szczęśliwe liczby to: 1, 23, 32, 42, 47 oraz 4 i 11.

Lista najwyższych wygranych Eurojackpot w Polsce:

213 584 986,00 zł, 12 sierpnia 2022 r. (pow. krotoszyński)

206 550 000,00 zł, 13 sierpnia 2021 r. (pow. bieruńsko-lędziński)

193 396 500,00 zł, 10 maja 2019 r. (pow. piotrkowski)

96 805 666,90 zł, 11 września 2020 r. (pow. pruszkowski)

91 256 729,60 zł, 13 grudnia 2024 r. (pow. rzeszowski)

62 657 423,40 zł, 2 maja 2023 r. (Bielsko-Biała)

47 222 789,10 zł, 29 października 2021 r. (Siemianowice Śląskie)

42 812 000,00 zł, 3 września 2024 r. (pow. cieszyński)

Sonda Grałeś kiedyś w Eurojackpot? TAK NIE

Podłożył ładunek wybuchowy pod nocnym klubem Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Autor:

Zamek w Małopolsce odzyska dawny blask. Już wiadomo, co w nim powstanie. Zaskakujący pomysł na bibliotekę