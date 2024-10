Graczowi, który kupił los w punkcie przy Placu Evry w Nowym Targu dopisało szczęście. Podczas piątkowego (4 października) losowania wygrał on w Eurojackpot 1 555 765 zł. To najwyższa wygrana w Polsce podczas tego losowania. Prawo do głównej wygranej dawało posiadanie na kuponie następujących liczb: 4, 16, 27, 34, 44 oraz 4 i 7. Gracz z Nowego Targu poprawnie wytypował pierwsze pięć liczb, co stanowiło wygraną trzeciego stopnia.

Wszystkie zwycięskie liczby na swoim kuponie miał gracz z Litwy, dlatego zgarnął prawie 81 milionów euro. Przypomnijmy, że najwyższa wygrana Eurojackpot w Polsce wynosi ponad 213 milionów złotych. Taką kwotę zgarnął w 2022 r. gracz z powiatu krotoszyńskiego.

PRZECZYTAJ: Wilki zagryzły kilkadziesiąt zwierząt. "Ataki powtarzają się niemal codziennie"

Nowa gmina w Małopolsce będzie uzdrowiskiem

Sonda Wygrałeś kiedyś w LOTTO? Tak Nie