Małopolska. Zwrot akcji jak w finale mundialu. Pogoda całkowicie zmieni się na święta

Całkowita zmiana pogody w Małopolsce. Zapomnijmy o "białych świętach"

Noc z niedzieli na poniedziałek (18/19 grudnia) w Małopolsce była ostatnią aż tak mroźną w tym roku! Prognozy pogody portalu Accu Weather przewidują rychłe nadejście odwilży, której apogeum przypadnie dokładnie w Boże Narodzenie. Już we wtorek (20 grudnia) możemy się spodziewać, że w trakcie dnia słupki rtęci w termometrach przebiją zero stopni Celsjusza. W Tarnowie i Krakowie mają wskazać trzy kreski na plusie. Po zmroku temperatura spadnie do wartości ujemnych, ale nie będzie już tak zimno, jak podczas minionej nocy. Druga część tygodnia, to temperatury wynoszące 4-5 st. Celsjusza, a w piątek (23 grudnia) nawet 7 st. Celsjusza. Niestety początek weekendu przywita nas deszczem. W wigilię w Tarnowie ma być 9, a w Krakowie nawet 10 stopni Celsjusza. Podobne warunki termiczne utrzymają się w Boże Narodzenie. Możemy więc zapomnieć o "białych świętach". Prawdopodobnie niewiele zostanie z solidnej warstwy białego puchu, powstałej podczas ostatniego ataku zimy. W trakcie tegorocznych świąt zdecydowanie bardziej możliwe są opady deszczu niż śniegu. Te prognozy portalu Accu Weather potwierdza również Internetowa Stacja Meteo Tarnowiec.

Jak długo utrzymają się dodatnie temperatury w Małopolsce?

Wygląda na to, że najgrubsze kurtki możemy na dłuższy czas schować do szafy. Odwilż i wysokie, jak na tę porę roku temperatury, utrzymają się również po Bożym Narodzeniu. Co prawda, w drugi dzień świąt w Krakowie będzie już chłodniej, ale termometry nadal wskażą dodatnie wartości. 26 i 27 grudnia ma być 5 stopni Celsjusza. Dzień później temperatura spadnie do 2 st. Celsjusza, lecz ostatnie dni 2022 roku, to znowu ocieplenie. Od 29 do 31 grudnia na termometrach zobaczymy 7-8 stopni powyżej zera. Niestety w sylwestra ma być pochmurno, a synoptycy prognozują też opady deszczu.

