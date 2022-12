W środę (14 grudnia 2022) wieczorem intensywne opady śniegu powodują, że warunki na drogach w Małopolsce są fatalne.

- Tam, gdzie pada, jest biało. Przy takiej intensywności opadów nie ma szans, by wszystkie drogi były czarne. Wszystkie nasze siły pracują nad odśnieżaniem – powiedział w rozmowie z Polską Agencją Prasową dyżurny Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Krakowie.

Przestrzegł, że na większych wzniesieniach mogą tworzyć się korki, ponieważ ciężarówki mają problemy z wyjazdem. Takie problemy właśnie zakończyły się na wzniesieniu w podkrakowskim Libertowie, gdzie ruch blokowały dwie cysterny. Podobne utrudnienia były m.in. w Barwałdzie Górnym w powiecie wadowickim.

Warunki na drogach. Gdzie są utrudnienia? [14.12.2022]

W Zarządzie Dróg Wojewódzkich przekazano PAP o utrudnieniach na drogach numer 780 i 794 w powiecie krakowskim. Jeden z kierowców wyjeżdżający z Krakowa do pobliskiej miejscowości poinformował PAP, że jego zdaniem w Krakowie sytuacja na drogach jest trudniejsza niż poza miastem.

Krakowskie Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne zakomunikowało, że z powodu utrudnień na drogach skrócona została trasa linii 734, docelowo jeżdżącej do zoo. Pojawiają się komunikaty o skracaniu linii aglomeracyjnych: 215 do przystanku Urząd Miasta i Gminy Świątniki, 227 do Woli Zachariaszowskiej, 273 do Gołuchowic, 214 do Grabówki pętla, 310 do Biały Kościół Murownia, 240 do Tonie Kąty. Brak jest przejazdu dla linii 227, zablokowany przejazd dla autobusu w Michałowice Komora.

Po wtorkowej przerwie, w Krakowie śnieg zaczął intensywnie padać w środę po południu. Opady występują niemal w całej Małopolsce i - według prognoz IMGW - potrwają do czwartku rana. Panuje kilkustopniowy mróz, przewidywany również na kolejne dni.

