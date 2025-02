Matura 2025 bez matematyki? Poznaliśmy alternatywę. To będzie prawdziwa rewolucja!

Zgodnie z zapowiedziami zaczęły się masowe kontrole wypożyczalni quadów i skuterów na Podhalu. To pokłosie sporu o rozjeżdżanie pól przez turystów korzystających z wypożyczalni. Jeden z takich incydentów zakończył się ugodzeniem nożem właściciela posesji przez osobę zarabiającą na wypożyczaniu quadów.

Policja informuje, że do tej pory przeprowadzono kilkadziesiąt interwencji, które zakończyły się nałożeniem mandatów karnych, zatrzymaniem dowodów rejestracyjnych, zgłoszeniami do funduszu gwarancyjnego za brak OC, ujawnieniem osób w stanie nietrzeźwości oraz nieposiadających uprawnień. Ponadto dzielnicowi w swoich rejonach przeprowadzili rozmowy w kilkunastu wypożyczalniach sprzętu przekazując istotne informacje o możliwych konsekwencjach za naruszanie prywatnych terenów.

- Działania kontrolne nadal będą kontynuowane. Mieszkańców zachęcamy do korzystania z aplikacji Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa, gdzie można wskazywać konkretne miejsca w terenie, gdzie może dochodzić do opisywanych naruszeń. Ponadto przypominamy o konieczności informowania osób postronnych o wkroczeniu na teren prywatny czy to za pomocą tabliczek informacyjnych, czy też poprzez przekazanie takiej informacji werbalnie, aby policjanci mogli wyciągać konsekwencje prawne wobec osób, które poruszają się na pojazdach po ich terenie. Policjanci będą dążyć, aby te sprawy miały swój finał w sądzie - informują mundurowi.

