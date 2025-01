Matura 2025. Bardzo ważna informacja dla zdających język polski. W poprzednich latach tak nie było

Matura 2025. Wszystko zacznie się wcześniej! To już pewne. Czy to błąd w harmonogramie CKE?

Matura 2025. Każdy maturzysta musi obowiązkowo przystąpić m.in. do czterech egzaminów pisemnych, w tym egzaminu z wybranego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym. Dla maturzysty, który chciałby „tylko” zdać egzamin maturalny i otrzymać świadectwo, egzamin z przedmiotu na poziomie rozszerzonym jest bez wątpienia najtrudniejszy. W zeszłym roku największą popularnością cieszył się rozszerzony język angielski. Wybrało go prawie 70 procent absolwentów. Na kolejnych miejscach uplasowała się matematyka, geografia, język polski i biologia.

Jaki przedmiot dodatkowy wybrać? Każdy musi podjąć tę trudną decyzję. Jedno jest pewne. W ostatnim dniu maratonu maturalnego (środa, 21 maja 2025, godz. 9) odbędzie się egzamin z rozszerzonego języka polskiego. To oznacza, że spośród wszystkich przedmiotów dodatkowych, uczniowie zdający rozszerzony polski będą mieli najwięcej czasu na naukę i przygotowanie się do egzaminu. W poprzednich latach zdarzało się, że matura z rozszerzonego polskiego była nawet 17 maja, więc w tym roku zdający rozszerzony polski będą mieli więcej czasu na powtórzenie materiału.

Przypominamy, że matura 2025 rozpocznie się 5 maja (poniedziałek) egzaminem z języka polskiego na poziomie podstawowym. Potem maturzyści przystąpią do matury z matematyki (6 stycznia, wtorek) oraz języka obcego (7 stycznia, środa).

Jak informuje Centralna Komisja Egzaminacyjna, aby zdać maturę należy uzyskać co najmniej 30 procent punktów możliwych do zdobycia z każdego przedmiotu obowiązkowego oraz przystąpić do egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym albo, w przypadku języka obcego nowożytnego, na poziomie rozszerzonym lub dwujęzycznym.

Matura 2025 - najważniejsze daty

Termin główny: 5 do 24 maja 2025 r.‎

Część ustna: język polski – od 9 do 24 maja (z wyjątkiem 11 maja oraz 16–18 maja).

Część pisemna (wszystkie przedmioty): od 5 do 22 maja.

