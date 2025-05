Matura HISTORIA 2025 – arkusze CKE i odpowiedzi. Wiemy, co było na egzaminie 19 maja 2025 [FORMUŁA 2015 i 2023]

Matura 2025: WSZYSTKIE odpowiedzi do arkuszy CKE. Historia, chemia, geografia. Gotowe rozwiązania do wszystkich zadań 19.05.2025

Spis treści

Matura historia 19.05.2025 – arkusz CKE, odpowiedzi, zadania

Matura historia 2025. W poniedziałek, 19.05.2025 o godzinie 9:00 maturzyści przystąpili do matury 2025 z historii w formule 2023 i formule 2015. To kolejny dzień zmagań z egzaminem dojrzałości. Jakie pytania i zadania znajdą się w arkuszach przygotowanych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną na maturze 2025 z historii? Jakie są odpowiedzi i rozwiązania do poszczególnych zadań? Dowiemy się wkrótce po zakończeniu egzaminu, gdy CKE opublikuje arkusz z historii, a nasz ekspert opublikuje sugerowane odpowiedzi i rozwiązania do zadań z matury 2025 z historii. Bądźcie z nami na bieżąco!

Czytaj: Matura 2025: WSZYSTKIE odpowiedzi do arkuszy CKE. Historia, chemia, geografia, WOS, niemiecki, biologia. Gotowe rozwiązania do wszystkich zadań 19.05.2025

Matura 2025 z historii – ARKUSZ CKE [FORMUŁA 2023]. Co było na egzaminie? Sprawdź pytania i odpowiedzi

Oficjalny arkusz CKE z matury z historii 2025 w formule 2023 będzie dostępny po godzinie 14:00 – opublikujemy go poniżej. Kto pisał maturę w nowej formule? Do egzaminu przystąpili przede wszystkim uczniowie 4-letnich liceów i 5-letnich techników, którzy uczyli się według podstawy programowej obowiązującej po reformie edukacji (likwidacja gimnazjów).

W naszej galerii znajdziesz również arkusz CKE z historii z 2024 roku w formule 2023 – zobacz, jak wyglądały pytania!

Matura 2025 historia – ARKUSZ CKE FORMUŁA 2015

Arkusz CKE z matury z historii 2025 w starej formule 2015 zostanie opublikowany po godzinie 14:00 – znajdziesz go poniżej w tym artykule. Kto pisze maturę w formule 2015? W 2025 roku do tego egzaminu przystępują głównie absolwenci starszych typów szkół, m.in. 3-letniego liceum oraz 4-letniego technikum. Dużą grupę stanowią osoby poprawiające maturę z historii.

Poniżej w galerii udostępniamy również arkusz maturalny z historii 2024 w formule 2015 – zobacz, jak wyglądały pytania!