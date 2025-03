Matura 2025. Nauczyciele za darmo przygotują do egzaminu z matematyki. Ogromne zainteresowanie

Matura 2025 coraz bliżej. Egzaminy zaczną się w maju. Ich wyniki mają ogromne znaczenie, ponieważ decydują o przyszłości młodego człowieka. Nic dziwnego, że emocje przed maturą są ogromne. Najwięcej stresów - jak co roku - jest związanych z matematyką. Uczniowie robią, co mogą, aby dobrze przygotować się do pytań zawartych w arkuszu CKE. Popularne są płatne korepetycje udzielane przez nauczycieli, ale problem w tym, że... są płatne. Alternatywą dla korepetycji są specjalne kursy przygotowawcze do matury.

Czytaj też: Matura 2025 jednak nie w macierzystej szkole? Sensacyjne doniesienia z CKE

Takie kursy organizowane są m.in. w Kaliszu. Bezpłatne zajęcia z matematyki, chemii i biologii dla tegorocznych maturzystów potrwają od 22 lutego do 13 kwietnia. Na pierwszym spotkaniu pojawiło się blisko pół tysiąca uczniów. - Nie czuję się zbyt dobra z matematyki, dlatego postanowiłam skorzystać z możliwości powtórzenia materiału pod okiem nauczycieli - powiedziała PAP jedna z uczennic.

Zobacz też: Matura 2025. Czy można wyjść z sali w trakcie egzaminu? Zaskakujące zasady CKE

Inny rozmówca uważa, że zaproponowana forma zajęć jest szczególnie dobra dla tych, których nie stać na prywatne lekcje powtórkowe. - Systematyczne spotkania i nauka w grupie mobilizują też do nauki - ocenił.

W Kaliszu w kursach przygotowawczych do matury może brać udział młodzieży z kaliskich szkół ponadpodstawowych publicznych i niepublicznych, która zdaje w tym roku szkolnym maturę. Chętni mogli wybrać jeden, dwa lub trzy przedmioty w dowolnej konfiguracji. Najczęściej wybierana jest matematyka.

Kiedy rozpocznie się matura 2025?

Według harmonogramu Centralnej Komisji Egzaminacyjnej pisemne egzaminy maturalne potrwają od 5 do 22 maja, a ustne od 9 do 24 maja. Dodatkowy termin egzaminu maturalnego dla maturzystów, którzy z przyczyn zdrowotnych lub losowych nie przystąpią w terminie głównym, będzie w dniach 3-17 czerwca.

Wyniki egzaminu maturalnego zostaną ogłoszone 8 lipca 2025 r. Sesję egzaminów poprawkowych zaplanowano na 19-20 sierpnia, a ich wyniki zostaną ogłoszone 10 września.

Tyle kosztują korepetycje przed maturą 2025. Zobacz zdjęcia:

Matura z matematyki w Zespole Szkół Salezjańskich w Łodzi Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.