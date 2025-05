Matura 2025 trwa, ale oni nadal jej nie mają! Są sławni i zarabiają krocie. Zobacz, kto nie ma matury

Spis treści

Matura 2025 trwa. Czy egzamin dojrzałości to jedyna droga do sukcesu?

Maj to dla tysięcy młodych ludzi w Polsce czas pełen napięcia ze względu na maturę. Z pierwszymi arkuszami abiturienci zmierzyli się dokładnie 5 maja 2025 roku, pisząc test z języka polskiego. Co ciekawe, uczniowie od lat co roku mierzą się nie tylko z zadaniami egzaminacyjnymi, ale również z presją, zgodnie z którą matura, a w zasadzie jej finalny wynik ma decydować o dalszej przyszłości. Nie od dziś słyszy się, że matura to "klucz do sukcesu" czy "przepustka na studia", jednak, czy aby pewno tak jest? Choć egzamin dojrzałości to bardzo ważny moment, to nie jest to jedyna droga do spełnienia zawodowego i życiowego, o czym często zapominamy. Na szczęście co jakiś czas przypominają nam o tym m.in. gwiazdy, które, choć nie mają matury, wiodą dobre życie i spełniają się na wielu płaszczyznach.

Bez matury, a z milionami na koncie! W Polsce każdy kojarzy te twarze

Dla wielu osób edukacja zwieńczona maturą i studiami to jedyna droga do udanej kariery jednak rzeczywistość pokazuje, że brak matury nie musi być przeszkodą w osiągnięciu sukcesu. Przykłady znanych osób bez matury dowodzą, że można zdobyć popularność i spełnienie zawodowe, nawet bez świadectwa dojrzałości.

Do egzaminu dojrzałości nie podeszła m.in. popularna dziennikarka Paulina Młynarska czy znana w całym kraju piosenkarka Edyta Górniak. Lista gwiazd bez matury jest jednak o wiele dłuższa, a cały spis znajdziecie w galerii zdjęć poniżej.

