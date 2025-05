i Autor: Wojciech Olkusnik/East News

Matura 2025

Matura 2025: WSZYSTKIE odpowiedzi do arkuszy CKE. Matematyka rozszerzona, angielski, chemia, biologia. Gotowe rozwiązania do wszystkich zadań 12.05.2025

Matura 2025 trwa. Uczniowie mają już za sobą egzaminy z języka polskiego, matematyki i języków obcych, ale dla wielu to dopiero początek egzaminacyjnego wyzwania. W artykule znajdziecie rozwiązania do wszystkich zadań z arkuszy maturalnych. Nasi eksperci na bieżąco opracowują zadania z matematyki, języków obcych, języka polskiego oraz przedmiotów rozszerzonych. W poniedziałek, 12.05.2025 r. maturzyści zmierzą się z egzaminem z matematyki na poziomie rozszerzonym. Wszystkie odpowiedzi do matury 2025 CKE znajdziecie w tym artykule.