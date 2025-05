i Autor: Super Express

Matura 2025

Matura 2025 z matematyki rozszerzonej. Maturzyści są PRZERAŻENI. "Dobry Boże, miej nas w opiece". Przecieki, arkusze CKE i odpowiedzi [RELACJA NA ŻYWO 12.05.2025]

Matura 2025: matematyka poziom rozszerzony 12.05.2025. ODPOWIEDZI, ARKUSZE CKE. W poniedziałek, 12 maja 2025 roku, punktualnie o godzinie 9:00 maturzyści przystąpią do matury 2025 z matematyki na poziomie rozszerzonym. To jedno z największych wyzwań dla osób planujących studia techniczne i ścisłe. Co pojawi się w arkusz CKE? Tego dowiecie się z tego tekstu! Podamy także sugerowane odpowiedzi do wszystkich zadań z matematyki rozszerzonej 2025. Śledźcie naszą relację na żywo!