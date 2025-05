Matura 2025: WSZYSTKIE odpowiedzi do arkuszy CKE. Angielski, matematyka, biologia, chemia. Gotowe rozwiązania do wszystkich zadań 07.05.2025

Matura angielski - 9:00, 7 maja 2025

Matura 2025 z angielskiego to egzamin z kolejnego przedmiotu obowiązkowego. Egzamin z języka angielskiego uchodzi za bardziej przystępny niż matematyka, jednak i on potrafi wywołać sporo emocji i stresu. Maturzyści od tygodni intensywnie przygotowywali się do matury z angielskiego, powtarzając słownictwo, struktury gramatyczne oraz rozwiązując arkusze z lat poprzednich. Środa, 7.05.2025, to dzień wielkiego stresu nie tylko dla maturzystów, ale również ich rodzin. O godzinie 9:00 rozpoczął się egzamin. Niedługo później do sieci trafi oficjalny arkusz CKE. Zadania ze słuchania, czytania ze zrozumieniem, gramatyki, a także wypracowania – wszystko to znalazło się w tegorocznej maturze z angielskiego. Wszystkie najważniejsze informacje oraz arkusz CKE znajdziecie na SE.pl.

Matura angielski 2025 – ARKUSZ MATURALNY CKE

Arkusz CKE matura angielski 2025 będzie doskonałą pomocą dla wszystkich, którzy chcą przeanalizować każde zadanie oraz sprawdzić poprawność swoich odpowiedzi. Dzięki temu można w domu oszacować przewidywaną liczbę zdobytych punktów. Co pojawiło się na maturze 2025? Jak wygląda egzamin według nowej formuły? Na pewno pojawią się zadania sprawdzające rozumienie tekstu słuchanego, przykładowe dialogi do uzupełnienia oraz zadania na przekształcanie zdań. Pojawi się również wypracowanie do napisania na jeden z wybranych tematów. Pełny arkusz maturalny z angielskiego 2025 znajdziecie w naszej galerii poniżej za parę godzin. Tymczasem możecie sprawdzić, jak wyglądała matura z angielskiego w zeszłym roku.

Matura z angielskiego – ODPOWIEDZI 7.05.2025

Wielu maturzystów z niecierpliwością czeka na moment, gdy w internecie pojawią się propozycje poprawnych odpowiedzi z matury z angielskiego 2025. Oficjalne rozwiązania nie zostaną udostępnione publicznie, ale już wkrótce na SE.pl opublikujemy odpowiedzi przygotowane przez ekspertów od języka angielskiego. Teraz możecie sprawdzić, jak prezentowały się odpowiedzi do matury próbnej z języka angielskiego, która odbyła się w grudniu.