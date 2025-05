Matura z POLSKIEGO 2025 – arkusze CKE, odpowiedzi, rozwiązania zadań 21.05.2025 [FORMUŁA 2015 i 2023]

Matura polski 2025 – arkusz CKE, odpowiedzi, zadania z polskiego rozszerzonego

Matura polski rozszerzony 2025. W środę, 21.05.2025 o godzinie 9:00 maturzyści przystąpili do matury 2025 z polskiego w formule 2023 i formule 2015. To ostatni przedmiot maturalny, który jest dla wielu maturzystów szansą na wymarzone studia. Jakie pytania i zadania znajdą się w arkuszach przygotowanych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną na maturze 2025 z polskiego? Jakie są odpowiedzi i rozwiązania? Dowiemy się wkrótce po zakończeniu egzaminu, gdy CKE opublikuje arkusz z polskiego, a nasz ekspert opublikuje sugerowane odpowiedzi i rozwiązania do zadań z matury 2025 z polskiego. Bądźcie z nami na bieżąco!

Nim jednak opublikujemy arkusze CKE z języka polskiego rozszerzonego, zobaczcie, co było w na egzaminie w latach ubiegłych!

Świętokrzyskie. Matura 2025 w I L.O w Skarżysku-Kamiennej

Matura 2025: Kiedy poznamy wyniki matury 2025?

Centralna Komisja Egzaminacyjna (CKE) podała oficjalną datę ogłoszenia wyników matur 2025. Będzie je można sprawdzić w internecie we wtorek, 8 lipca 2024 roku o godzinie 8:30 w systemie internetowym ZIU.

Matura 2025: Gdzie i w jaki sposób sprawdzić wyniki egzaminów maturalnych?

Żeby zobaczyć wyniki matur z 2025 roku, będziesz musiał zalogować się na portalu Zintegrowanego Interfejsu Użytkownika (ZIU) pod adresem https://www.ziu.gov.pl/login. Wyniki będą dostępne w zakładce „uczeń”.