Matura próbna CKE: matematyka

Aktualizacja: Mamy już arkusz i odpowiedzi matury próbnej CKE z matematyki z 14 grudnia 2022. Znajdziesz go w naszej galerii na samej górze artykułu. Co było? Jakie zadania z matematyki sprawiły uczniom największą trudność? Są już pierwsze komentarze uczniów po maturze próbnej 2023 z matematyki. - Co tak dużo geometrii? - zastanawia się jedna z internautek i dopytuje o to, jaka powinna wyjść objętość ostrosłupa. Najwięcej emocji wśród maturzystów wzbudziło jednak zadanie z kąpieliskiem. Jaka jest poprawna odpowiedź w tym zadaniu? Sprawdźcie w naszej galerii odpowiedzi CKE z matury próbnej 2023 z matematyki.

Wcześniej pisaliśmy:

Arkusze z matury próbnej 2023 CKE z matematyki zostaną opublikowane na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w środę, 14 grudnia 2022, o godz. 9. Wtedy dowiemy się, co było na próbnym egzaminie z matematyki i jakie dokładnie zadania znalazły się w arkuszu CKE. Zamieścimy go w galerii w tym artykule.

Wcześniej pisaliśmy:

Rozpoczęła się matura próbna CKE z angielskiego i innych języków obcych. Arkusz został już udostępniony przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Z jakimi zadaniami musieli się zmierzyć uczniowie? Zobaczcie w naszej galerii na górze strony. Maturzyści dzielą się w mediach społecznościowych swoimi odpowiedziami. Z ich relacji wynika, że w zad. 10.1. prawidłową odpowiedzią jest "can", a w zadaniu 9.1. - odpowiedź C. Czy to poprawne odpowiedzi? Dowiemy się, gdy CKE opublikuje oficjalny klucz odpowiedzi z matury próbnej z angielskiego.

Pojawiły się także odpowiedzi z matury próbnej z polskiego. Szczegóły w materiale: Matura próbna CKE: odpowiedzi z polskiego TUTAJ. Mamy oficjalny klucz odpowiedzi od CKE. Sprawdź, jak poszła matura próbna 2023!

Wcześniej pisaliśmy:

Wiemy już, co było na maturze próbnej CKE z języka polskiego. 12 grudnia 2022 uczniowie ze szkół w całej Polsce mierzyli się z zadaniami z arkusza z polskiego. Dużo zadań dotyczyło wierszy, pojawiły się także mity greckie, co nie spotkało się z aprobatą uczniów. - Nie no ja nie zdam z polskiego - deklaruje po maturze próbnej jeden z maturzystów. - nwm co o tym myślę, ale nie podobało mi się - dodaje inny. Co dokładnie było na maturze próbnej z CKE? Arkusz z polskiego zamieszczamy poniżej.

Matura próbna: matematyka. Odpowiedzi i arkusze CKE

Uczniowie, którzy skończyli już pisać maturę próbną 2023, szukają w internecie arkuszy i odpowiedzi z polskiego. Mamy dla nich dobrą wiadomość! Arkusze z matury próbnej 2023 CKE zostaną opublikowane na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Co z odpowiedziami z matematyki? - Zasady oceniania rozwiązań zadań będą zamieszczane na ww. stronach internetowych oraz przekazywane dyrektorom szkół za pośrednictwem systemu SIOEO w dniu następującym po dniu, w którym przeprowadzany był test diagnostyczny z danego przedmiotu, o godz. 10:00, a w przypadku egzaminów przeprowadzanych w piątek (16 grudnia) – w piątek o godz. 17:00 - poinformowało CKE.

Zobacz, co było na maturze próbnej 2023 z angielskiego. Arkusz CKE w galerii - KLIKNIJ W ZDJĘCIE PONIŻEJ

Nie pamiętasz ważnych lektur? Włącz podcast i posłuchaj streszczeń z opracowaniami!