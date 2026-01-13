Metro w Krakowie coraz bliżej? Padła ważna deklaracja

Wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz podczas spotkania z prezydentem Krakowa Aleksandrem Miszalskim złożył kluczową deklarację. Rząd ma wesprzeć budowę pierwszej linii metra w stolicy Małopolski! Mówi się o specjalnym mechanizmie finansowym, a nawet o specustawie, która przyspieszyłaby tę gigantyczną inwestycję.

  • Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz podczas spotkania w Krakowie zadeklarował wsparcie rządu dla budowy pierwszej linii metra.
  • Rozważane są specjalne rozwiązania finansowe oraz specustawa, która ma przyspieszyć inwestycję.
  • W sprawie trasy S7 Władysław Kosiniak-Kamysz zapowiedział, że obecne warianty nie są ostateczne i powstaną nowe, uwzględniające głos społeczności lokalnej.

Rządowa deklaracja w sprawie metra w Krakowie. Czy powstanie specjalny fundusz i specustawa?

Kraków od lat czeka na metro, a teraz pojawiło się realne światełko w tunelu. Podczas wizyty w Urzędzie Miasta Krakowa wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz zadeklarował, że rząd wesprze starania o budowę pierwszej linii podziemnej kolei. Szef MON nie pozostawił wątpliwości, że tak potężna inwestycja, jak metro w Krakowie, przekracza możliwości finansowe samego samorządu. Dlatego konieczne jest zaangażowanie państwa.

Jak wskazywał Władysław Kosiniak-Kamysz, rozważane są różne formy wsparcia państwa, w tym stworzenie dedykowanego mechanizmu finansowego, a także specjalnej ścieżki prawnej w postaci specustawy. Taka ustawa miałaby znacząco usprawnić i przyspieszyć realizację tak złożonego projektu. Wicepremier podkreślił, że Kraków, jako drugie co do wielkości miasto w Polsce, po prostu zasługuje na metro, a Polska wciąż ma wiele do nadrobienia w kwestii transportu podziemnego w porównaniu do krajów Europy Zachodniej.

Zadowolenia z deklaracji nie krył prezydent Krakowa. – Rząd dostrzega skalę wyzwań, przed jakimi stoi Kraków, i realne potrzeby drugiego co do wielkości miasta w Polsce. To jasny sygnał, że prace przygotowawcze prowadzone przez miasto od dłuższego czasu były potrzebne i dziś zaczynają przynosić konkretne efekty – mówił po spotkaniu Aleksander Miszalski. Co ważne, rozwiązania wypracowane dla Krakowa mogłyby w przyszłości posłużyć jako wzór dla innych dużych polskich miast marzących o metrze.

Będą nowe warianty drogi S7?

Budowa metra to nie jedyny palący problem komunikacyjny, jaki poruszono podczas spotkania. Drugim gorącym tematem była planowana budowa drogi ekspresowej S7 na odcinku Kraków – Myślenice. 

Minister Obrony Narodowej jasno stwierdził, że głos społeczności lokalnych musi być brany pod uwagę. W jego ocenie żaden z sześciu obecnie przedstawionych wariantów nie powinien być traktowany jako ostateczny, ponieważ nie odpowiadają one na obawy i potrzeby mieszkańców.

Wicepremier zapowiedział, że rząd planuje rozpocząć prace nad przygotowaniem zupełnie nowych wariantów trasy S7. Mają one uwzględniać zarówno uwarunkowania miejskie, jak i kluczowe postulaty zgłaszane przez lokalne społeczności. 

