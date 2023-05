Miasto targuje się z kurią o kościół. W grze miliony złotych! Abp Jędraszewski chce dużego rabatu

Kraków. Miasto kupiło teren z kościołem i ma problem. Szuka chętnego na obiekt sakralny

W dalszym ciągu nie udało się sfinalizować sprzedaży przez krakowski samorząd kościoła pw. Niepokalanego Poczęcia NMP, położonego przy ul. Kopernika. Świątynia znajduje się na terenie należącym do miasta, jednak magistrat nie zamierza utrzymywać budynku sakralnego, chce go natomiast oddać wspólnocie religijnej, która mogłaby go wykorzystywać w celach kultu. Jak podaje Interia, wycenionym na 7,7 mln zł kościołem zainteresowana jest archidiecezja krakowska. Stojący na jej czele abp Marek Jędraszewski miał się spotkać w tej sprawie z prezydentem Krakowa Jackiem Majchrowskim i rozmawiać na temat warunków odkupienia świątyni. Duchowny chciał jednak uzyskać bonifikatę wynoszącą aż 98 proc. na co nie zgodził się samorząd. Jacek Majchrowski przedstawił kontrpropozycję polegającą na wymianie nieruchomości. Rzecznik krakowskiej kurii potwierdził, że strona kościelna zaoferowała kilka wariantów wymiany, jednak nie chciał zdradzić, jakie działki zaproponowano miastu.

Co ciekawe, świątynią interesuje się również założony w 2012 roku Katolicki Kościół Narodowy w Polsce. Zwierzchnik tej wspólnoty bp Adam Rosiek przyznał w rozmowie z Interią, że trwają negocjacje w sprawie zakupu obiektu, lecz nie chciał ujawniać ich szczegółów. Bp Rosiek to były duchowny rzymskokatolicki, który w 2006 roku zrezygnował z dotychczasowej pracy duszpasterskiej. Obecnie Katolicki Kościół Narodowy nie posiada w Małopolsce żadnej świątyni.

