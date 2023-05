Tragiczny finał wieczoru kawalerskiego. Zadali mu kilkanaście ciosów nożem i zostawili na pewną śmierć

To koniec całodobowej poczty przy Dworcu Głównym w Krakowie. Padła kluczowa data

Kraków. Ukrainiec wracał z wieczoru kawalerskiego, nożownik zaatakował go bez żadnego powodu

Prokuratura Rejonowa Kraków-Krowodrza skierowała do Sądu Okręgowego w Krakowie akt oskarżenia w sprawie usiłowania zabójstwa 25-letniego obywatela Ukrainy. Do dramatycznego zdarzenia doszło nad ranem 21 sierpnia 2022 roku. Cudzoziemiec wracał z wieczoru kawalerskiego i przechodził al. Mickiewicza przy Parku Krakowskim, kiedy bez powodu zaczepiła go dwójka 19-latków: Michał K. oraz Paulina Z. Po krótkiej wymianie zdań Michał K. zadał pokrzywdzonemu kilkanaście ciosów nożem. Cudzoziemiec został raniony w klatkę piersiową, brzuch oraz plecy. Po zdarzeniu para nastolatków zostawiła pokrzywdzonego na środku jezdni. Mężczyzna mógł wykrwawić się na śmierć, na szczęście pomógł mu kierowca taksówki, który wezwał pomoc medyczną.

Michał K. nie przyznał się do stawianego mu zarzutu usiłowania zabójstwa. Prokuratura przekazała, że oskarżony złożył wyjaśnienia, jednak były one sprzeczne z ustalonym stanem faktycznym. Grozi mu kara dożywotniego pozbawienia wolności. Paulinie Z. przedstawiono natomiast zarzut nieudzielenia pomocy pokrzywdzonemu. Młoda kobieta przyznała się i złożyła wyjaśnienia. Grozi jej nawet trzyletni pobyt za kratkami.

