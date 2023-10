i Autor: Małopolska Policja Za niezatrzymanie się do kontroli, 21-letniemu motocykliście grozi kara do 5 lat więzienia.

Nie miał prawa jazdy

Młody motocyklista zmierzył się z grupą Speed. Przegrał z kretesem, teraz może trafić do więzienia

Chciał uciec policjantom z grupy Speed, ale już na pierwszym rondzie stracił panowanie nad motocyklem i przewrócił się. 21-letni fan jednośladów odpowie za niezatrzymanie się do kontroli drogowej, przez co może trafić do więzienia nawet na 5 lat. Powodem ucieczki młodego kierowcy był brak uprawnień do kierowania motocyklem.