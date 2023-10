Pogrzeb 4-letniego Mareczka. Kiedy ostatnie pożegnanie chłopca, który utonął w studni?

Znana jest już data pogrzebu 4-letniego Mareczka, który w czwartek, 28 września utonął w studni znajdującej się w pobliżu przedszkola w Zabierzowie. Jak podaje "Fakt", uroczystość ostatniego pożegnania chłopca odbędzie się w czwartek, 5 października. Msza święta pogrzebowa rozpocznie się o godz. 13.00 w kościele św. Franciszka z Asyżu. Pół godziny wcześniej żałobnicy odmówią różaniec. Bezpośrednio po zakończeniu Eucharystii nastąpi pochówek. Tragicznie zmarły chłopiec zostanie pochowany na cmentarzu parafialnym parafii św. Franciszka z Asyżu w Zabierzowie.

Prokuratura wyjaśnia okoliczności śmierci chłopca. Nikomu nie przedstawiono zarzutów

Okoliczności tragedii w Zabierzowie są wyjaśnianie w toku postępowania prowadzonego przez Prokuraturę Rejonową Kraków–Prądnik Biały. Śledczy badają, czy w tej sprawie nie doszło do nieumyślnego spowodowania śmierci człowieka, za co grozi kara od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności. Nieoficjalne wstępne wyniki sekcji zwłok wskazują na to, że 4-latek zmarł w wyniku utonięcia. Jak do tej pory, nikomu nie przedstawiono zarzutów.

