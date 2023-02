Mocne słowa Barbary Nowak. Chodzi o kontrolę poselską w sprawie zawieszenia Anny Drwięgi

Próba porwania niewinnego dziecka. To obrzydliwe, co chcieli mu zrobić! Zatrzymali dwóch zboczeńców

Anna Drwięga zawiesiła uczennicę

Dyrektorka VIII LO im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie Anna Drwięga została zawieszona w obowiązkach po tym, jak odmówiła promowania do wyższej klasy licealistki, która na koniec roku szkolnego otrzymała ocenę niedostateczną z chemii. Licealistka poprosiła nauczycielkę o zmianę terminu egzaminu, jednak Drwięga powołując się na prawo oświatowe nie zgodziła się na tę propozycję. Wobec dyrektorki toczy się postępowanie dyscyplinarne. Kobieta została zawieszona przez prezydenta Krakowa, Jacka Majchrowskiego. Drwięga w opublikowanym przez jej adwokata liście mocno zaatakowała Małopolskie Kuratorium Oświaty. - W lipcu i sierpniu 2022 roku dwie wizytatorki z Małopolskiego Kuratorium Oświaty próbowały bezprawnymi naciskami doprowadzić do tego, żebym bez przeprowadzenia egzaminu poprawkowego zmieniła jednej z uczennic szkoły ocenę klasyfikacyjną niedostateczną z chemii na ocenę pozytywną i promowała tę uczennicę do następnej klasy. (...) Oszczędzając Państwu lektury skomplikowanych wywodów o prawie oświatowym, ograniczę się do tego, że dyrektor szkoły nie ma prawa zmieniać uczniom ocen wystawionych przez innych nauczycieli - dodała Drwięga. Dyrektorka zaatakowała również Barbarę Nowak, która kieruje kuratorium. List nauczycielki możecie przeczytać w tym miejscu.

Kontrola u Barbary Nowak

Jak pisaliśmy w środę, 22 lutego posłowie Koalicji Obywatelskiej rozpoczęli kontrolę w Małopolskim Kuratorium Oświaty. - Chcemy sprawdzić i zapytać małopolską kurator o postępowanie dyscyplinarne prowadzone wobec pani dyrektor Anny Drwięgi - powiedziała poseł Krystyna Szumilas. Zdaniem przedstawicieli opozycji w Krakowie istnieje "układ kuratorski".

Barbara Nowak, Małopolski Kurator Oświaty postanowiła odnieść się do całej sytuacji na Twitterze. Opublikowała oświadczenie. - Oświadczam, że informacje kolportowane przez dyrektor VIII LO w Krakowie na temat przyczyn postawienia jej przed komisją dyscyplinarną, a powielane przez posłów KO i Lewicy są kłamstwem - napisała Nowak. Dodała, że krakowskie kuratorium zabezpieczyło dokumenty i udostępniło je zainteresowanym posłom. - Groźby w stosunku do mnie i kłamstwa nie sprawią, że przestanę chronić bezpieczeństwa uczniów - napisała Małopolska Kurator Oświaty. Na koniec zaznaczyła, że "zastraszanie pracowników" i "szykanowanie uczennicy" są przestępstwem i rozważa złożenie w tej sprawie zawiadomienia do prokuratury.

Festiwal kłamstw, pomówień i gróźb karalnych wobec mnie jako Małopolskiego Kuratora Oświaty ale także osoby prywatnej, zmusza mnie do retweetowania Oświadczenia ze strony służbowej. https://t.co/jyzdT2JGXM— Barbara Nowak (@Br_Nowak) February 24, 2023