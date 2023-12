Ekspert wyjaśnia

Modelka prezentuje, jak się ubrać do kościoła. Ekspert przestrzega przed wyuzdanym ubiorem

Dla chrześcijan święta Bożego Narodzenia mają wymiar przede wszystkim religijny. W tym czasie w kościołach pojawiają się też osoby, które na co dzień unikają wizyt w świątyniach. Niestety, ich zachowanie oraz nieodpowiedni ubiór bywają trudne do przyjęcia dla innych wiernych i kapłanów! - Odsłonięte kolana przyciągają - niestety - ich wzrok, więc zmuszanie księży do walki z uciekającymi oczami jest przewinieniem - przestrzega jedno z katolickich czasopism. Podpowiadamy, jak należy ubrać się do kościoła.